Kuruluşunun 90. yılını özel bir törenle kutlayan Koç Grubu şirketlerinden Otokoç, 2018 yılı için 8.5 milyar TL’lik ciro hedefi koydu. Törende Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’a da iş hayatındaki 60. yılı nedeniyle plaket verildi.

Türkiye'nin en köklü otomotiv şirketi Otokoç Otomotiv, 1928 yılında Ankara’da Ford bayiliği ile başlayan yolculuğunun 90'ıncı yılında, Türkiye otomotiv pazarından aldığı yüzde 8 pay, gerçekleştirdiği 100 bin adetlik araç satışı, 90 bin adetlik araç kiralama filosu ve 4 bine yakın çalışanıyla 9 ülkede faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşım alanlarında ilklere imza atarak sektörün gelişmesine önemli katkılarda bulunan Otokoç Otomotiv, bugün mobiliteyi temsil eden bir şirket olma misyonuyla gelecek nesillere hizmet sunmaya hazırlanıyor.

SEKTÖRDE İLKLERE İMZA ATTI

Koç Topluluğu Otomotiv Grubu’nun kuruluşu da Otokoç’a dayanıyor. Otomotiv sektöründe bugüne kadar önemli bir rol üstlenen şirket, sektörün montaj ve üretim sanayisine girmesine de öncülük etti.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen törende, Otokoç Otomotiv’in 90 yıllık hikayesi müziğin evrensel diliyle “Düşten Gerçeğe” isimli senfonik bir eserle anlatıldı. “Yılların ve Yolların Hikâyesi” adı verilen konserde ayrıca, Otokoç Otomotiv için İTÜ Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölüm Başkanı Oğuzhan Balcı tarafından senfonik olarak düzenlenmiş ulusal müziğimizin seçkin örnekleri de icra edildi.

Gecede, Görgün Özdemir tarafından Rahmi M. Koç’a 60 yıl hediyesi olarak minyatür sanatçısı Nilgün Gencer’in resmettiği “Sirrah-Zamanda Yolculuk” isimli minyatür eser takdim edildi.

“MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR”

Gecede konuşma yapan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, uluslararası bir yapı haline gelen bu köklü müessesede çok değerli isimlerin ve çok değerli yöneticilerin emek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"90 yıldır birlikte yaratılan ilkeleri, birlikte yaşatılan değerleri paydaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Öncülük ettiğimiz sektörlere yıllar içinde yön veren bütün o adımlar şimdi birer kilometre taşı. Bizler çok şanslıyız ki Koç Topluluğu’nun bir parçasıyız. Koç Ailesi ve Koç Holding bizleri her zaman desteklediler ve cesaretlendirdiler. Şirketimize 90 yıl boyunca emek vermiş olan çalışanlarımız ve yöneticilerimiz çok değerli katkıları ile Otokoç Otomotiv’in gurur dolu tarihini yazdılar. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız ile güvene ve gelişime dayalı iş birliğimiz hızlı büyümemizin itici gücü oldu."

Özdemir, 90 yıllık tarihlerinin daha birçok değişim, yenilik ve başarıyla dolu olduğunu vurgulayarak, “Çalışma arkadaşlarımla birlikte bizler de köklü tarihimizden aldığımız güç, inanç, azim, kararlılık ve ilk günkü heyecanla, daha çok araştırıyor, daha çok çalışıyor hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının, geçmişlerinden aldığı emaneti yarattıkları yeni değerlerle, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak olduğunu belirten Özdemir, “Minnet ve saygıyla andığımız kurucumuz merhum Vehbi Koç’un 'müşterilerimiz velinimetimizdir' ilkesi her daim yol göstericimiz oldu. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Koç Ailesi olmak üzere varlıkları ve destekleri ile yolumuzu açan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Şeref Başkanımız Sayın Rahmi M. Koç’un iş hayatındaki 60'ıncı yılını kutlar, bu özel gecemize yurt içinden, yurt dışından katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu.

SABANCI DA ORADAYDI

Anlamlı gece öncesinde Otokoç’un emektar çalışanlarına plaket takdim edildi. Rahmi Koç’a plaketini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç takdim etti. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da geceye katılarak 88’lik çınar Rahmi Koç’a iyi dileklerini sundu. İnan Kıraç, Rona Yırcalı, Suzan Sabancı Dinçer, Haluk Dinçer, Erdal Bahçıvan gibi isimlerin yanı sıra Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Koç Holding Medya İlişkiler Müdürü Yeliz Öz Kara da geceye ev sahipliği yapanlar arasındaydı.

CEM YILMAZ 'KOÇ' SUNUMU YAPTI

Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, Otokoç Otomotiv’in mevcut ve emektar yöneticileri, cemiyet hayatından konuklar ile yurt içi ve yurtdışından iş dünyası temsilcileri katıldığı gecede Cem Yılmaz sürprizi yaşandı.

Komedyen, oyuncu Cem Yılmaz, kendi esprili üslubuyla Rahmi Koç’un özgeçmişini okudu. Gecenin sonunda senfoni orkestrası eşliğinde ünlü sanatçıların yer aldığı 90. yıla özel bir konser verildi.







