Bakan Albayrak, 8 milyar liralık kredi ve 787 firmanın konkordatodan çıktığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordato başvurularının ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3'te 2 oranında azaldığını söyledi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı."