Maliye Bakanı Naci Ağbal, kurumlar vergisinde indirim yapılacağını açıkladı. Bloomberg HT yayınında konuşan Ağbal, "Kurumlar vergisinde yaptığımız 2 puanlık artışı her an geri alabiliriz" diye konuştu.

"EMEKLİYE İKRAMİYE DEVAM EDECEK"

Ağbal, emekliye iki bayramda verilecek 1000'er liralık ikramiyenin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti. Ağbal, bayram ikramiyesi düzenlemesinin bütçeye 22.3 milyar lira etkisi olacağını söyledi.

"Vergi artışı yapacağız demiyoruz" açıklaması yapan Ağbal, verginin tabana yayılması için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

"MALİYE POLİTİKASINDA SIKILAŞTIRMAYA GİDECEĞİZ"

“Ekonomi politikalarında, para ve maliye politikalarında uyum çok önemli buna her zaman önem vereceğiz” diyen Ağbal şöyle konuştu: “Şu anda içinde bulunduğumuz koşullara bakınca maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım. Maliye politikasında da benzer bir sıkılaşmaya gideceğiz. Maliye politikası fiyat ve vergi ayarlamaları bakımında enflasyon beklentilerini aşağı çekecek destekleri verecek.”