Sanat Yönetmenliği’ni Erdoğan Şanal’ın, Sanat Danışma Kurulu üyeliklerini; Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı’nın ve Remzi Buharalı’nın yaptığı 17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, dünya yıldızlarından oluşan programıyla 24 gün sürecek müzik ve dans şölenini başlatarak paha biçilmez bir festivale daha imza atıyor.

Mersin’in tanıtımında öncü bir rol üstlenen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenen “Mersin Uluslararası Müzik Festivali” (Merfest), yurtiçinden ve yurtdışından gelecek yıldız isimler, efsane sanatçılarla 24 gün sürecek müzik ve dans günlerini 14 Nisan-08 Mayıs tarihleri arasında, Mersin’in en gözde konser salonları ve tarihi önemde bazı mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor.

8. Beste Yarışması ve 19. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği ile birlikte toplamda 11 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 17. Merfest, Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere üç dalda ödül de verilecek.