Moody's'den seçim açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'deki seçimlerin ardından kredi profilini makro politikaların yönlendireceğini açıkladı.

26 HAZİRAN, 20180
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Moody's'den seçim açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moody's yaptığı açıklamada "Türkiye'nin seçim sonrası kredi profilini makro politikalar yönlendirecek. Türkiye'nin kredi notu için devam eden gözden geçirmede kurulacak hükümetin politikaları uygulama kapasitesi ve niyetine odaklanılacak." ifadelerini kullandı.

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