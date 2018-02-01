Nüfus 80 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye 80 milyon kişiyi geçerek rekor kırdı.

Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu. En kalabalık il, 15 milyon 29 bin 231 kişilik nüfusuyla İstanbul. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, en kalabalık nüfusa sahip diğer iller. Bayburt ise, 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip il olarak belirlendi.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişiyle en çok nüfusa sahip il konumunu sürdürdü. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya izledi.



EN KALABALIK 5 İL



1. İstanbul



2. Ankara



3. İzmir



4. Bursa



5. Antalya





BAYBURT EN AZ NÜFUSA SAHİP İL



2016'da 90 bin 154 kişi olan Bayburt'un nüfusu geçen yıl 80 bin 417 kişiye geriledi. Böylece kent, en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti. 2016'da en az nüfusa sahip olan Tunceli ise geçen yıl 82 bin 498 kişilik nüfusuyla bu kez ikinci sırada yer aldı.



ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ



Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, geçen yıl 31,7'ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti.



Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9 ile Kastamonu ve Edirne, en düşük olduğu iller sırasıyla 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak, 20,9 ile Ağrı olarak belirlendi.



ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTTI



Türkiye'de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,2 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,9, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,6, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.



KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI ARTTI



Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2016'ya göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu.



İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 892 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 521 kişiyle Kocaeli, 356 kişiyle İzmir takip etti.



Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişiyle Tunceli oldu.



Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 297 olarak gerçekleşti.