Soğan ve patates fiyatlarındaki oynaklığa dikkat çeken Ekonomi Bakanı Nihat spekülasyona izin vermeyeceklerini, söz konusu ürünlerde ithalata müsaade edeceklerini açıkladı.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Zeybekci, "Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlarımız olacak. Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, kısıtlı miktarda bir paket şeklinde olacak" diye konuştu.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım ise yaşanan tablonun spekülasyondan öte bir şey olmadığını dile getirerek, "Göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız" şeklinde konuştu.