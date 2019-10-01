Perakendenin devleri buluştu

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri’nde ‘Perakendenin Hızlıları Ödülleri 2019’ sahiplerini buldu.

İş dünyasının öncü dergileri Capital ve Ekonomist tarafından bu yıl üçüncü kez ‘Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri’ düzenlendi. BSH Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Türkiye’nin en kapsamlı perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan organizasyonun ödül töreni, 10 Aralık Salı günü Wyndham Grand Levent İstanbul’da gerçekleşti. Etkinliğe Şölen Gıda ve CBOT co-sponsor, SAP ve Özdilek AVM de destek sponsor olarak katkı sağladı.

Açılış konuşmalarını, Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, Şölen Gıda CEO’su Elif Çoban ve CBOT Kurucusu Çiler Ay’ın yaptığı törende Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner de “Perakendenin Geleceği” konulu bir konuşma yaptı.

BSH CEO’su Sığın: “Yapay zeka, perakendeciye kişiselleştirme fırsatı sunuyor”

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, perakende dünyasındaki son gelişmeleri aktardığı konuşmasında şunları söyledi: “Yüksek tüketici beklentilerinin ve teknik imkânların kesişme noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yeni teknolojiler, tüketicileri sürücü koltuğuna oturttu; güç artık onların. Tüketiciler anlık tatmin ve memnuniyetin peşindeler. Bu beklenti, perakendecilere büyük bir yük getiriyor. Teknolojiye sahip olmanın yanı sıra perakendeciler, artık Yapay Zeka’yı güçlendirmek ve tüketicilere kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş ve yerel deneyimler sunmak için önemli miktarda veriye de sahip. Yapay zeka üretimden satış sonrası müşteri hizmetleri etkileşimlerine kadar tüm perakende ürün ve hizmet döngüsü boyunca kullanılacak. Yapay Zeka‘yı en etkin şekilde kullanan perakendeciler, satın alım anını etkileyebilecek ve gelecekteki alımları önceden tahmin ederek tüketicileri düzenli olarak ve oldukça kişiselleştirilmiş bir şekilde doğru ürünlere yönlendirebilecek. İleri görüşlü perakendeciler, müşterilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak için geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerinden uzaklaşıyor ve sosyal medyanın gücünü kullanıyor.’’

Perakendenin devleri buluştu

Farklı kategorilerdeki perakende devlerini bir araya getiren etkinlik esnasında sektördeki değişimi gözler önüne sermek ve perakendedeki inovasyonu gündeme taşımak amacıyla ‘Liderlerin İnovasyon Stratejileri'” ve “2020’de Yeni Tüketici ve Deneyimin Gücü” adlı iki oturum gerçekleştirildi.

““Liderlerin İnovasyon Stratejileri” başlıklı oturumu Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Nilüfer Gözütok Ünal yönetirken, bu oturumun katılımcıları arasında Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım yer aldı.

“2020’de Yeni Tüketici ve Deneyimin Gücü” konulu oturumu ise Pegasus Genel Müdürü Mehmet T Nane yönetirken, Roman Kurucusu Turgut Toplusoy, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek ve LCW Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük oturumun panelistleri oldular.

Etkinliğin sonunda, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen “Perakendenin Hızlıları 2019 Ödülleri” ile perakendeciler cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda toplam 10 başlıkta ödüllendirildi.

ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER: