"Program bütçe sistemine geçiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılında program bütçe sistemine geçileceğini söyledi.

27 MAYIS, 20190
Paylaş Tweet Paylaş
"Program bütçe sistemine geçiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, İstanbul'da düzenlenen UNDP toplantısı sonrası Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi'nin sorularını yanıtladı.

Ağbal, 2020 yılında program bütçe sistemine geçileceğini söyledi.

Mevcut bütçe sisteminde paranın hangi amaçla harcandığının görülemediğini kaydeden Ağbal, konuya ilişkin şunları söyledi: "Program bütçe, parayı nerede harcadığınızı değil, hangi amaçla harcadığınızı ortaya koyuyor. Ulaştırmaya mı, sağlığa mı, işsizlikle mücadeleyi mi harcıyorsunuz. Bütçede şeffaflık, hesap verilebilirlik artmış olacak. Meclis'te bütçenin gerçekte hangi amaçlarla kullanıldığı noktasında daha sağlıklı tartışmalar olacak. Devletin kamu kaynaklarını dağıtırken nelere öncelik verdiği ortaya çıkacak. Kamuoyunun bütçe hakkındaki bilgilenme düzeyi artacak. Bütçeyi sunarken hangi programlara ne kadar para harcadığımızı söyleyeceğiz."

Yaklaşık 65-70 civarında program, 250 civarında alt program üretildiğini bildiren Ağbal, "Bunlar tamamen uluslararası iyi uygulama örnekleriyle uyumlu ve bu program yapısını tüm kamu kurumlarıyla çalışarak bu noktaya getirdik. 2020 yılı bütçesini bu yapıyla sunmak istiyoruz. Kamu kaynaklarını kullanma noktasında verimliliği arttıracak, kaynakların daha doğru yerlere kanalize edilmesine yardımcı olacak" diye konuştu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KOBİ'lere yeni destek paketi

KOBİ'lere yeni destek paketi

Açlık sınırı 2 bin 124 lira oldu

Açlık sınırı 2 bin 124 lira oldu

30 milyar liralık 'İVME' paketi

30 milyar liralık 'İVME' paketi

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.