Reel kesim güven endeksinde artış

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Kasım ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti.

26 ARALIK, 20190
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Reel kesim güven endeksinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya  göre, 2019 yılı Kasım ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti.

"Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş  miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş  miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim  hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken,  gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam  istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde  etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA)  bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 105,9 seviyesinde  gerçekleşmiştir.  Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış  bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı  gözlenmektedir. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine  olan seyrin bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği, ihracat sipariş  miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği  görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış  bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde  gerçekleştiği, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarında artış  bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek  on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü  beklentilerin güçlenerek, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış  yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu  bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine  olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı  artış beklentilerinin ise güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir  önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 15,1 seviyesinde  gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir  önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,0'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72,1'e  yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,9'a  gerilemiştir."








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