Silikon Vadisi’nden bir çok şirketin sponsor olduğu uluslararası robot yarışmalarından RoboRave’e Türk öğrencilerin projesi damga vurdu.

Silikon Vadisi’nden bir çok şirketin sponsor olduğu uluslararası robot yarışmalarından RoboRave’e Türk öğrencilerin projesi damga vurdu. İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencileri işitme engelliler için tasarladıkları ceketle Amerika’da düzenlenen yarışmada Dünya 2.si oldular.

Silikon Vadisi’nde bulunan Valerio Foundation’ın CEO’su Roberto Valerio da sosyal medya hesabından ACI öğrencilerinin Türk bayraklı fotoğrafını paylaşarak, “Harika Çocuklar” yorumunu ekledi ve öğrencilere ortak proje yapma teklifinde bulundu.

Öğrencilerin ürettiği projede, cekete monte edilen eldiven, işitme engellilerin kullandığı el hareketlerinden oluşan alfabeyi sese ve yazıya dönüştürüyor. Böylece günlük hayatta işitme engelli dilini bilmeyen insanlarla iletişim kurulmasını sağlıyor.

Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından bir olan ve Silikon Vadisi’nden birçok şirketin sponsorluk yaptığı RoboRave, 2001 yılından bu yana Amerika’nın New Mexico eyaletinde düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından robot tutkunlarının 16 yıldır buluştuğu RoboRave International Robotics Education and Competition’da bu yıl da 18 ülkeden 2 bin kişi yarıştı.

Toplam 10 kategoriden oluşan uluslararası robot yarışması RoboRave’e bu yıl Türk öğrenciler damga vurdu. İzmir Amerikan Koleji (ACI) Maker Kulübü’nün öğrencileri, yarışmanın en prestijli kategorisi olan Girişimcilik Kategorisinde Dünya 2.si oldular. Öğrenciler ayrıca “En İyi Reklam Video Ödülü” ve “En İyi Küçük İşletme (KOBİ) Ödülü”ne de layık görüldüler.

‘VADİ’NİN OYLARI TÜRK ÖĞRENCİLERE

Öğretmenleri Serpil Bahşişoğlu ve Orhan Çevik ile birlikte işitme engelliler için ceket tasarlayan Erman Akman, Ozan Kireşi, Berkay Aydın, Bora Yılmaz ve Demir Dereli’den oluşan ACI Maker Kulübü öğrencileri, Girişimcilik Kategorisi’nde Dünya ikinciliğinin yanısıra iki prestijli ödül daha alarak Türkiye’nin gururu oldular. Öğrencilerin işitme engellilerin işaret dilini kullanmayı bilmeyenlerle iletişim kurmasını sağlamak üzere tasarladığı ceket, Girişimcilik Kategorisinde, özellikle Silikon Vadisi şirketlerin temsilcilerinin oylarını toplayarak Dünya 2.si oldu. ACI öğrencilerinin projesi, En iyi Small Business (KOBİ) Ödülü ve En iyi Reklam Videosu Ödülü’ne (The Valerio Foundation Ödülü) de layık görüldü.

ÜNLÜ CEO’DAN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM

En iyi Reklam Videosu Ödülü’nü veren şirketin CEO’su da sosyal medya hesabından öğrencilerin projesini paylaştı. Instagram hesabında ACI öğrencilerinin Türk bayraklı fotoğraflarını paylaşan Valerio Foundation’ın CEO’su Roberto Valerio, ‘Turkey Team’ (Türkiye Takımı) ve ‘Amazing Kids’ (Harika Çocuklar) yazarak, öğrencilere övgüde bulundu. Valerio, İzmir Amerikan Koleji takımında bulunan öğrencileri ortak çalışma yapmak üzere Silikon Vadisi’ndeki şirketine davet etti.

ENGELLERİN SESİ OLAN CEKET

Yarışmacıların robotik ürünler üretip yarıştığı Girişimcilik Kategorisinde İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencileri, işitme engelliler için tasarlanmış giyilebilir teknolojiye sahip projeyle büyük beğeni topladı. Yapılan projede, bir eldiven ve ceket üzerine yerleştirilen çeşitli sensörler, işitme engellilerin kullandığı el hareketlerinden ve işaret dilinden oluşan alfabeyi, arduino bağlantılı bir ana kutu ve yazılım ile sese ve yazıya dönüştürüyor. Cekete monte edilen hoparlörden ses veren teknoloji sayesinde, günlük hayatta işitme engelli dilini bilmeyen insanlarla iletişim kurulmasını sağlanıyor.