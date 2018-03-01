SAC TEDx’te 'boşluk' konuşulacak

SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) Çekmeköy’de bulunan kampüsünde 10 Mart Cumartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek TEDx, iş dünyasından sanata, medyadan bilime birçok alandaki ismi bir araya getirecek.

“Hayatımızdaki boşluklar ve bunları nasıl doldurduğumuz ya da doldurmadığımız aslında bizi biz yapan özelliklerimizdir” fikrinden yola çıkarak teması “Boşluk/Gap” olarak belirlenen TEDx üç oturumda gerçekleşecek.

Saat 12.45-13.45 arasında gerçekleşecek birinci oturumda; Fütürist-Seri Girişimci Alphan Manas “Bir Boşluk Tasarımı Olarak Gelecek ve Kutunun Dışında Düşünmek”, Sinirbilimci-Ortapia’nın İlk Sakini Serkan Karaismailoğlu ”İki Beyin Arasındaki Boşluk: Beynin Cinsiyeti”, Hikaye Anlatıcısı/Storyteller Nazlı Çevik Azazi “Boşluktan Doğan Hayaller”, Oyuncu Selen Öztürk “Ben … Arıyorum.” başlıklı konuşma yapacak.

ÜÇ OTURUM YAPILACAK

Saat 14.15-15.15 arasında yapılacak ikinci oturumda; Müzisyen Zeynep Casalini “Müzik Bütün Boşlukları Doldurur”, CNN Türk Haber Editörü Şafak Altun "Ferrari’yi Çalan Fil-İnsan Neyi Neden Yapar?", Videocular Yılmaz Sisters “Boş İşlerle Uğraşma”, iOS Mühendisi-Appyist Kurucusu Emirhan Erdoğan “Yalnız Yürümekten Korkma!” konusunu ele alacak.

Saat 15.45-16.45 arasında yapılacak üçüncü ve son oturumda ise; SAC Öğretmeni Okan Ayas “Boşlukta Kalan Kimliğimiz”, Genç Girişimci-Scode Kurucu Ortağı Kadir Can Kırkoyun “Boşlukta Alternatif Yol Yaratmak”, TEDxSAC Kulüp Başkanı Deniz Gülderen “Bilinçaltımızdaki Boşluklar ve Reklamlar”, TAC Öğrencisi Deniz Salihoğlu “Beklenmedik Mutluluklar”, TEDxSAC Kulüp Üyesi Karin Faydasıçok “Boşlukları Doldurmak” konulu konuşmayla katılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu, Kadıköy ve Üsküdar’dan servislerin kalkacağı etkinliğe, www.sevkoleji.k12.tr adresinden kayıt yapılarak katılım sağlanabilir.