"Sana takılıp kaldım"

Trump'ın, Fed Başkanı Powell'a, "Sanırım sana takılıp kaldım, seninle ilerleyemiyorum" dediği iddia edildi.

3 NİSAN, 20190
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"Sana takılıp kaldım"

Beyaz Saray ile Fed arasındaki gerilime dikkati çeken Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda Fed Başkanı Jerome Powell ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Sanırım sana takılıp kaldım, seninle ilerleyemiyorum" ifadelerini kullandığını öne sürdü.

Gazetenin haberine göre Fed sözcüsü, Trump ile Powell'ın 8 Mart'ta kısa bir görüşme yaptıklarını doğruladı, ancak görüşmenin içeriği konusunda yorum yapmadı.

Trump daha önce Fed ve Powell'ı faiz politikasıyla ilgili eleştirmiş, piyasayı okuyamamakla suçlamıştı. Powell da siyasi yorumların kararları üzerinde etkisi olmadığını söylemişti.

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