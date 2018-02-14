Sanal para birimlerinde toparlanma beklentisi

Ccn.com’da yer alan haberde, kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin’in 10 Şubat’tan beri ilk kez sabah saatlerinde 9 bin doları aştığına dikkat çekilirken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.15 artarak 8,690 bin dolardan işlem gördü. En yüksek hacimli ilk beş sanal para biriminde de düşüş gözlemlenirken, ccn.com’da Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin gelecek günlerde tekrar yükselişe geçmek için ideal bir pozisyonda olduklarının altı çizildi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17.7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ccn.com’da yer alan haberde Bitcoin ve diğer yüksek hacimli sanal para birimlerinin tekrar artması için daha fazla işlem hacmi gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeklidi. Toplam 1,527 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi ise 421 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Bitcoin piyasanın yüzde 34.8’ini oluşturuyor.

ABD’nin önde gelen bankalarından JPMorgan raporunda, “Kripto paraların tamamen yok olma ihtimali düşük ve farklı şekil ve formlarda daha fazla merkezsizleşme ve birebir iletişime ihtiyacı duyan piyasa oyuncuları tarafından anonimliği tehlikede olduğu halde, yatırım çekmeye devam edecek” denilmişti. JPMorgan gibi kurumların "Bitcoin İncil" raporu gibi açıklamalarla geleneksel finans piyasası yatırımcılarını kripto para birimleri piyasasına maruz bırakmasıyla, Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin tekrar yükselişe geçmesi bekleniyor.