Sanayi üretiminde yüzde 5,1 düşüş

Sanayi üretimi Şubat ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 daraldı.

16 NİSAN, 20190
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Sanayi üretiminde yüzde 5,1 düşüş

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azaldı.

Söz konusu dönemde; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 arttı.

Önceki aya göre; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 yükseldi.








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