Sanayi üretiminden kötü haber

TÜİK, nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Yıllık bazda yüzde 2,5 düşmesi beklenen sanayi üretimi yüzde 4 geriledi. Aylık bazda düşüş yüzde 1 olarak gerçekleşti.

18 HAZİRAN, 20190
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Sanayi üretiminden kötü haber

Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde daralma devam ediyor.  Sanayi üretimi, nisanda yıllık bazda yüzde 4 düşüş gösterdi. Beklentiler yüzde 2,5 düşüş olacağı yönündeydi. Aylık bazda yüzde 0.1 artış beklenen sanayi üretimi yüzde 1 düştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı.

Aylık bazda yüzde 1 düşüş 

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

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