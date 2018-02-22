Sektörel güvende artış kısa sürdü

Sektörel güven endeksleri şubat ayında tekrar düşüşe geçti. Hizmet sektörü güven endeksinde yüzde 1,3, perakende ticaret sektörü güven endeksinde yüzde 1,5 ve inşaat sektörü güven endeksinde yüzde 3,7'lik düşüş kaydedildi. Sektörel güven endekslerinde düşüşe rağmen hizmet ve perakende sektörü güven endekslerinin 100 puan üzerinde yer alması mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğin sürdüğüne işaret etti.

"Sektörel Güven Endeksleri Şubat 2018" raporunu açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ocak ayında 102 iken, Şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 100,7 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 4,5 azalırken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 2,8 arttı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 104,7 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 104,7 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 7,6 azalırken, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 3,3 arttı.

İnşaat sektörü güveninde yüzde 3,7'lik düşüş

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 87 iken, Şubat ayında yüzde 3,7 oranında azalarak 83,8 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 10,1 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 1,3 arttı.