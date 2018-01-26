"Serbest ve adil ticareti destekliyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos Zirvesi'nde merakla beklenen konuşması başladı. Trump, iş dünyası ile siyasetin liderlerini buluşturan Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos Zirvesi'nde merakla beklenen konuşması başladı. Trump, salı günü başlayan ve iş dünyası ile siyasetin liderlerini buluşturan Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yaptı.

Konuşma önceside Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, ABD'deki vergi reformu nedeniyle Trump'ı kutlayarak yapacağı konuşmanın Davos Zirvesi için büyük önem taşıdığını belirtti.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bugün ABD halkının çıkarlarını temsil etmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için işbirliğini vurgulamak amacıyla buradayım.

- ABD uzun yıllar süren durgunluk sonrasında güçlü bir büyüme yaşıyor. İş dünyasının güveni son yılların en yüksek seviyesinde. Borsa rekor kırmış durumda. İşsizlik başvuruları son 50 yılın en düşük oranına geriledi.

"ABD'ye yatırım yapmak için en iyi dönemdeyiz"

- Yeniden rekabetçi konumdayız ve dünyanın lider ekonomisiyiz. Burada şu mesajı vermek istiyorum. ABD'ye yatırım yapmak için en iyi dönemdeyiz.

- Kurumlar vergisini yüzde 35'ten yüzde 21'e indirdik.

"Serbest ticaretin adil olması gerekiyor"

- Diğer ülke liderlerinin yaptığı gibi ben de Amerika'yı ilk sıraya koyacağım.

- Bazı ülkeler sistemi suistimal ederse serbest ve açık bir ticaretimiz olamaz. Serbest ticaretin adil olması gerekiyor.

- ABD artık adaletsiz uygulamaları görmezden gelemez.

"Dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek istiyoruz"

-Sadece Amerika için değil, tüm uluslar için faydalı bir sistem istiyorum. Dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek istiyoruz.

- Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için azami baskı uygulanması lazım. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasının da önüne geçilmeli.

- Yardım eden ülkelerin desteğiyle DEAŞ'a ait toprakların neredeyse yüzde 100'ü geri alındı.

Tüm ülkelerdeli çalışkan ülkelere sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Onlar sayesinde ülkelerimiz ilerliyor ve büyüyor.

Tüm ülkelerdeki çalışkan insanlara sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Onlar sayesinde ülkelerimiz ilerliyor ve büyüyor.

"Başkan olduğumdan beri borsa 84 kez rekor kırdı"

Konuşmasının ardından WEF Başkanı Schwab'ın sorularını yanıtlayan Trump, ABD'deki vergi reformunun siyasi olarak oldukça zorlu olduğunu, ancak bu reform sayesinde "yeni bir Amerika" yarattıklarını söyledi.

"İnsanların sahip olduğu para, ABD yönetiminin önceki beklentilerinin de ötesine geçerek hızla arttı. Ben başkan olduğumdan beri borsa tam 84 kez rekor kırdı" diyen Trump, kadınlar ve Afrika kökenli Amerikalılar arasında işsizliğin hızla düştüğünü kaydetti.