Servetine bir günde 12 milyar dolar ekledi

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, şirketin beklentilerin üzerinde gelen satışları sayesinde bir gün içerisinde 12 milyar dolar daha zenginleşti.

27 NİSAN, 20180
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Servetine bir günde 12 milyar dolar ekledi

Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in tahtını elinden alarak dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, servetine servet katmaya devam ediyor.

Bezos, şirketin beklentilerin üzerinde gelen satışları sayesinde bir gün içerisinde 12 milyar dolar daha zenginleşti.

Online alışveriş devi Amazon'un arkasındaki isim olan Bezos servetinin büyük bir bölümünü de online alışveriş devine borçlu.

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