Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çabaya devam edeceğini bildirdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Şimşek, yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a ulaştığını belirterek, "Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugünkü basın açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Şimşek'in istifa ettiği iddiasıyla ilgili sorulan soru üzerine, "Kabine'de revizyon olmadığını söyleyerek, "Bu bir iddia. Bununla alakalı bize gelen bir şey yok" dedi.