Şimşek'ten "TL'de değer kaybı" açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Lirası'ndaki değer kaybının Türkiye'yi rekabetçi hale getirdiğini vurguladı.

26 MART, 20180
Paylaş Tweet Paylaş
Şimşek'ten "TL'de değer kaybı" açıklaması

TRT Haber'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Şimşek, Türkiye için en kötü dönemin geride kaldığının altını çizdi ve "Büyük şirketlerin döviz riskini yönetemediğini görüyoruz" dedi.

Liradaki değer kaybının enflasyonda belirleyici rol oynadığını da belirten Şimşek, şirketlere yönelik bir çalışma içinde olduklarını bunun da "makro ihtiyati tedbir olarak" adlandırıldığını söyledi ve ekledi:

"Şirketlerin döviz borçlu olmaları dışarıdaki en ufak bir gelişmeyi farklı fiyatlandırmasına yol açıyor... Sizin geliriniz hangi para türünden ise borçlanmanız da o para cinsinden olmalı.

''Büyük şirketlerle ilgili veriler toplanıyor; 2118 şirket var.

"Bu şirketler döviz borcunun yüzde 84'ünü oluşturuyor. Biz reel sektörümüze güveniyoruz.

"Biz onların önünü açmaya devam ediyoruz. Biz risk noktasında da önlemlerimizi almaya devam edeceğiz.

"Reel sektör için bir dijital yol haritası hazırladık, yakında açıklayacağız.

"Türkiye şoklara karşı büyük dayanıklılık göstermiştir, 2010-17 döneminde yüzde 6.7 büyümüştür.

"Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz. Bütün gelişmeler kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor.

"Türkiye için en kötü geride kaldı. Jeopolitik risklerde azalma olumlu yansıyacaktır, TL'deki değer kaybı rekabetçi kılmıştır. Türkiye tehditler azaldıkça hızla normalleşmeyi tamamlayacaktır."

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'den sonra AB de çalışma başlattı

ABD'den sonra AB de çalışma başlattı

Son 24 saatte yüzde 2.38 geriledi

Son 24 saatte yüzde 2.38 geriledi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde start up'lar yarıştı

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde start up'lar yarıştı

Yorum Yaz