30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu’nda aday olacağını açıklayan Tahsin Öztiryaki, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye İhracatçılar Meclisinde; önceki dönem TİM Muhasip Üyesi olarak görev yaptım, bu dönemde TİM Başkan Vekili olarak görevimi yürütüyorum. Benim de içinde bulunduğum, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim olarak çok başarılı projelerin altına imza attık. Koyduğumuz hedefler takdir edildi ve hükümet programına alındı. Bu vesile ile huzurlarınızda başkanım Büyükekşi’ye, ekibinde bana da yer verip, kendisi ile çalışma ayrıcalığını tecrübe etmeme fırsat verdiği için tekrar teşekkür ederim. Bu doğrultuda ihracatçı birliklerimizin gerek yönetim kurulları gerekse TİM delegelerimizle yakın temaslarım oluyor, sürekli iletişim halindeyiz. Yol arkadaşlarımın talep ve teveccühlerinden aldığım cesaretle; TİM kurum kültürü ve İDDMİB geçmiş tecrübem ile TİM Başkanlığına adayım. Bütün ihracatçı birlikleriyle uyum içerisinde çalışmak için yola çıkıyorum” diye konuştu.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen herkesin ihracatçı olması gerektiğini vurgulayan Öztiryaki, “Türkiye’yi daha da yukarılara taşımak için ihracatımızı ve ihracatçı sayımızı da artırmamız gerekiyor. Ülkemizi dünya ekonomisindeki hak ettiği müreffeh seviyeye getirmek amacıyla; yüksek katma değerli ürünler ile ihracatımızın katlanarak artmasını sağlamaktır. Türkiye ekonomisi bu şekilde daha da güçlenir. İhracatçı sayısı ve ihracat artınca daha güçlü firmalarımız olacaktır” dedi.

İDDMİB ihracat hedeflerini şimdiden yakaladıklarını ve yeni hedefler koyduklarına vurgu yapan Öztiryaki , şöyle konuştu: “Başarımızın altında kadın yönetim kurulu üyelerinin önemli bir payı olduğu bir gerçek. Geçen sene 6.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızı 8 milyar dolara çıkarmak hedefiyle yola çıkmıştık. Bu ay itibariyle 8.2 milyar doları yakaladık. Bundan dolayı hedefimizi 8.5 milyar dolar olarak revize ettik. Ar-Ge ve inovasyonun farkındayız. Türkiye’de en eski zamandan beri tasarım yarışması yapan birliğiz. Tasarımcılarla sanayicilerimiz buluşturmak istiyoruz. Tasarımı sadece yarışmalarda bırakmadık. İMMİB Erkan Avcı Endüstriyel Tasarım Meslek Lisesi’ni kurulmasını sağladık. Yönetim Kurulumuz içerisinde yer alan arkadaşlarımız kendi sektöründen çok önemli yerlerde bulunuyor. Arkadaşlarımızın sektör içindeki bilgilerini diğer firmalara aktarıp ihracatımızı daha da artırmak için çalışıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde sektörel konferanslara katılıp hem kendimizi anlatıyoruz hem de dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz.”