TİAB'da Aşçıoğlu dönemi

Trabzonlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği’nin (TİAB) 2 Temmuz 2018, Pazar günü gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, yeni başkan seçildi. Orhan Akçay’dan görevi teslim alan Aşçıoğlu, Orhan Akçay’ın ardından TİAB’ın yedinci başkanı oldu.

Aşçıoğlu’nun listesinde iş ve bürokrasi yaşamının pek çok tanınmış isminin de yer aldığı dikkat çekiyor. Onursal Başkanlığını Atalay Şahinoğlu’nun yaptığı TİAB’ın yeni yönetiminde Başkan Aşçıoğlu dışında Abdurrahman Yıldırım, Ahmet Koç, Ahmet Nur Çebi, Ali Uzunay, Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu, Can Çobanoğlu, Erol Aksoy, Fazlı Çilingir, Hadi Salihoğlu, Hayat Bayramoğlu, İsmail Pepe, Mehmet Atalay, Mustafa Akyüz ve Sefa Bayar Yavuz gibi isimler bulunuyor. Denetim Kurulu’nda ise Burhanettin İbrahimağaoğlu, Mustafa Topaloğlu ve Nihat Uzunoğlu, Disiplin Kurulu’nda Ahmet Tüfekçi, Kenan Kum ve Köksal Şengün, Üye Değerlendirme Kurulu’nda da Mustafa Günaydın, Ömer Okutan ve Recep Aydın yer alıyor.

“BAKANLAR KURULU GİBİ LİSTE OLUŞTURDUK”

Genel Kurul’un adından bir değerlendirme yapan TİAB’ın yeni başkanı Yaşar Aşçıoğlu, şunları dile getirdi:

“Aday listesini oluştururken bürokrasi ve iş dünyasından ülkemizin çok yakından tanıdığı birçok isimle omuz omuza verdik, TİAB çatısı altında kader birliği yapmak üzere adeta Bakanlar Kurulu gibi güçlü bir liste oluşturduk. Her birimiz, aynı amaçlar uğruna; yani ülkemizin gelecek hedeflerine destek vermek amacıyla bir araya geldik. Bir ülkeyi geleceğe taşıyacak olan eğitim ve kültürel gelişim gibi ulvi görevler çevresinde daha çok gence ulaşmak için sosyal sorumluluk projelerine imza atmak istiyoruz. Bu projeleri oluşturmak ve sonrasında da uygulamak için öncelikle hemşerilerimizi kaynaştıracağız, ardından mevcut güç birliği ile gelişen ülkemizin gelecek hedeflerine katkı sağlamak adına elimizden geldiğince birlik ve beraberlik içinde çalışacağız.