TÜBİSAD Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul’da 21 asil 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 2015 yılından beri bu görevi sürdüren Kübra Erman Karaca , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına da Nazım Özdemir ve Levent Kızıltan seçildi.

Genel Kurul’da açılış konuşması yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD’ın, Telekomünikasyon ve Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesi ve yaklaşık 117 milyar liralık bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yüzde 95’ini temsil eden bir sektör derneği haline geldiğini söyledi.

TÜBİSAD’ın geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün gelişimi ve Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün artışı için kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışmalarını sürdüreceğini belirten Karaca şöyle devam etti:

“Türkiye'nin hedefi rekabet gücü yüksek ekonomiler arasında yer almak ise dünyadaki dijitalleşme çalışmalarını takip etmek ve gerçekleştirmek zorundayız. Dijital dönüşüm ile hem rekabet gücümüzü artırabiliriz hem de katma değeri yüksek sanayi ile dünya üretim değer zincirinden çok daha fazla pay alan bir Türk sanayisi yaratabiliriz.

Bu kapsamda Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımızın Sanayimizin katma değerini ve yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırmak üzere başlattığı “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı”nı çok değerli buluyoruz. Bu program çerçevesinde Bakanlıkla “Bilişim Sanayi Zirvesi”ni düzenledik. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımız ile oluşturduğumuz Yapay Zeka, BlockChain - Finans Teknolojileri, Dijital Yetkinlikler – Nitelikli İnsan Gücü ve Siber Güvenlik çalışma grupları ile hem Sanayide Yüksek Teknoloji üretime geçiş hem de Türkiye’nin Dijital ekonomiye dönüşümü konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz”