Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Dr. Ali Yücelen, TÜGİAD üyeleri tarafından kurulan GirişimTürk şirketinin bugüne kadar 7 girişime yatırım yaptığını ve yatırım yapan ortakların 5 yılda 1’e 50 oranında kar edeceklerini beklediklerini açıkladı. GirişimTürk ile elde edilen başarıyı ve eksikleri analiz ettiklerini belirten Yücelen GirişimTürk 2 şirketini kurduklarını; hedefin küresel ölçekte büyüme potansiyeli olan Türk girişimcilerini desteklemek olduğunu açıkladı.

Yücelen’in yanı sıra GirişimTürk Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Altunbay ile Yönetim Kurulu Üyeleri Başak İlisulu, Barış Tekin, Arcan Yüksel’in de katıldığı toplantıda öncelikle GirişimTürk şirketinin mevcut performansı değerlendirildi. Yücelen, ilk GirişimTürk şirketi ile 7 Türk girişiminin desteklendiğini ve şimdiden büyük başarı elde edildiğini anlattı. Yatırımcıların 5 yılda 1’e 50 oranında kar etmesinin beklendiğini belirten Yücelen sözlerine şöyle devam etti:

“GirişimTürk olarak biz Anadolu topraklarından yetişen girişimcileri desteklemek üzere 2 yılda 240 proje dinledik. Amacımız bu toprakların çocuklarından bir UNICORN çıkmasına acizane katkıda bulunmak. Dinlediğimiz projelerden bazılarına yatırım yaptık, üyelerimiz bu projelere ve diğer projelere, ayrıca, bireysel yatırımlar da yaptılar. Bugün 80 milyon kişinin yaşadığı Anadolu’da sohbetler buna dönerse Türkiye olarak çok büyürüz, güçleniriz, kalkınırız. Evde ne konuşulursa çocuk o olur. Bugün bir sanayi devi olmaz en az 2 nesil istiyor. Startup'lar arasından çok başarılı örnekler, çok daha kısa zamanda çıkabilir.”

GirişimTürk Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Altunbay, geleneksel yatırım araçlarının cazibesini kaybettiğini ve girişimcilere yatırım yapmanın en karlı yol olduğunu belirterek; “Eskiden duyardık, adam arsa alır üzerine bir iki apartman yapardı ve satıp çok büyük paralar kazanırdı. Artık bu yok. Bugün girişimlere yatırım yapanlar daha fazlasını kazanıyor.” diye konuştu. GirişimTürk 2 kurucularından Burçin Önal da “Geçmişte eve yatırım yapıp bugün evini satamayanlar ya da zarar edenler üzülebilir ama bugün GirişimTürk’e yatırım yapanlar çok daha fazla kar etti” dedi.

GirişimTürk’ü, her girişimciye değil, Türk girişimcilerine destek olmak üzere kurduklarının altını çizen Yücelen, GirişimTürk 2’de desteklenecek girişimlerde aranacak özellikleri şöyle özetledi:

“Her fikre saygımız var ama öncelikle o fikre emek harcanmalı. Biz fikre değil o fikrin sahibine yatırım yapıyoruz. Fikir sahibi olan girişimci bu amaçla emek sarf edip en azından bir üretim yapıp masaya koymalı. Küresel ölçekte iddialı olmalı. Endüstri 4.0 diyoruz ama elin makinasıyla ve elin yazılımıyla Endüstri 4.0, dijitalleşme, çok anlamlı olmuyor. Biz bu anlamda küresel pazardan pay kapabilecek, yenilikçi teknolojilerde öncü olabilecek; yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi konularda yeni ve farklı projeler, uygulamalar içeren girişimleri öncelikle destekleyeceğiz. Özetle, GirişimTürk olarak biz bayrak dikiyoruz. Bizim çalışma ve tecrübelerimize güvenen yatırımcılar da bireysel olarak, yatırım yaparak aynı zamanda önermiş olduğumuz bu projelere yatırım yapabiliyorlar. Özellikle Anadolu’daki yatırımcı arkadaşlarımız için çok besleyici oluyor GirişimTürk… Dünya çapında hedefimiz olduğu için GirişimTürk 2’yi de kuracağız ve uluslararası ekosistemdeki fırsatları değerlendireceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk çocuklarının girişimlerini destekleyeceğiz.”

Yücelen, Türkiye’nin orta büyüklükte bir pazara sahip olduğunu ve avantaj gibi görünen pazar büyüklüğünün Türkiye için dezavantaj olduğunu belirterek; “Bugün ABD gibi büyük bir pazarınız olmadığından dolayı Estonya, İsrail, Hollanda, İsviçre gibi pazarı küçük olan ülkelerin yaptığı gibi dünya pazarını hedefleyeceksiniz” diye konuşurken; GirişimTürk Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tekin de Türk pazarının 80 milyon kişilik büyük ancak muhafazakar bir pazar olduğunu belirterek “Bu iş Türkiye’de tutmaz sözünü çok sık duyuyoruz” dedi.

GirişimTürk 2 firmasına, TÜGİAD üyelerinin yanı sıra üyelerin referans verdiği yatırımcılar da yatırımcı ortak olarak katılabilecekler.