Ankara - Türkiye 98 yıldır uyguladığı ‘Parlamenter Sistem’e bugün veda ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 16.30’da TBMM’de yemin etmesiyle birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçmiş olacak.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, 26 olan bakanlık sayısının 16’ya ineceği yeni yönetim sisteminde yürütmeyi şekillendirecek ve yeni bakanlıkların kuruluşunu düzenleyecek 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de Erdoğan’ın yemin etmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak törenin ardından, Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini saat 21.00’da açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile yasama ve yürütme yeniden şekillenirken, bürokratik yapıda da köklü değişiklikler yaşanacak. Başbakanlık makamının kalktığı, yürütmeye ait tüm yetkilerin cumhurbaşkanına devredildiği yeni sistemde Cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükümetin başı olacak.

Anayasada kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte bugün açıklanacak kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının en fazla üç isimle sınırlı kalması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılarından bir ismin kadın olabileceği dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada “Artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz” sözleriyle yeni kabinenin ipuçlarını verirken, Meclis’teki dengeler de dikkate alınarak, milletvekilleri arasından en fazla üç ya da dört ismin milletvekilliğinden istifa ederek bakanlık görevine gelebileceği kaydediliyor. Önemli icracı bakanlıklardan müsteşarlar ve diğer üst düzey bürokratların, valilerin, iş dünyasından isimlerin, kabinede yer alması bekleniyor. Milletvekili listesinde bulunmayan Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci, Faruk Özlü ile Ömer Çelik’in yer aldığı beş isimden iki ya da üçünün de kabine görev alması bekleniyor.

16 bakanlığın dışında “kurullar” ve “ofisler” de yeni sistemin önemli unsurları olacak. 26 olan bakanlık sayısı yeni dönemde; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak 16’ya düşecek. Yeni yönetimle, Türkiye ilk defa cumhurbaşkanına bağlı 9 kurul ve 4 ofisle tanışacak. Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak, Finans, İnsan Kaynakları, Dijital Dönüşüm ve Yatırım Ofisleri kurulacak.

Kurullar politika üretecek

Yine oluşturulacak 9 kurul da cumhurbaşkanı ve bakanlara politika üretecek. Kurullarda iş dünyasından, üniversitelerden, kültür ve sanat, teknoloji, bilim, ekonomi, dış politika gibi alanlarda uzman isimler yer alacak. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu oluşturulacak.

Yeni yapılanmada, cumhurbaşkanına bağlı 8 başkanlık olacak. Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yeni sistemdeki adı “Milli İstihbarat Başkanlığı” olacak. Savunma Sanayi Müsteşarlığı da başkanlığa dönüşecek. Başkanlıkların personeli de cumhurbaşkanlığına bağlanacak.