Moody’s’in izlemeye aldığı Türk şirketler, Anadolu Efes Biracılık(Efes), Coca-Cola İçecek (CCI), Doğuş Holding (Doğuş), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) , Koç Holding (Koç Holding), Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.S. (Rönesans), Turkcell İletişim Hizmetleri (Turkcell), Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (Turkish Airlines) , Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) , Türkiye Sişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam).

bloomberght'in haberine göre; Doğuş Holding’nin ‘negatif’ görünüme sahip olması dışında, haberde adı geçen tüm şirketlerin görünümü ‘durağan’ olarak belirlendi.

Türkiye’nin kredi notunu mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı.