TVF'den Milli Piyango açıklaması

Türkiye Varlık Fonu, (TVF) Milli Piyango ihalesine ilişkin tekliflerin toplandığını ve değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı.

23 TEMMUZ, 20190
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TVF'den Milli Piyango açıklaması

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği anımsatıldı.

Açıklamada, haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığı, değerlendirmenin devam ettiği ve nihai karar alındığında kamuoyuna duyuru yapılacağı bildirildi.

Çek Cumhuriyeti merkezli şans oyunları işletmecisi Sazka Group da Milli Piyango ihalesi için teklif vereceğini duyururken, dün de Doğan Şirketler Grubu Holding yaptığı açıklamada Doğan-Online’nın ihaleye katılmayı planladığını öğrendiklerini duyurmuştu.

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