Uber'den yapılan açıklamada, "Uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız" denildi.

Taksicilerle yaşadıkları gerilimle gündeme gelen Uber ve benzeri uygulamalara yönelik ceza getiren düzenlemeyle ilgili Uber'den açıklama geldi.

Uber'den yapılan açıklamada, "Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız" ifadelerine yer verildi.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?



Düzenlemeye göre, taşıma belgesini Uber gibi uygulamalara kullandıranlara ceza verilecek.

Düzenlemeye göre Uber ve benzeri uygulamalara yetki belgesini kullandıran belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarı, 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek.



Bir yıl içinde ikinci kez aynı ihlali yapanların yetki belgeleri iptal edilecek. Aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapması yasaklanacak.