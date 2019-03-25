Uludağ Ekonomi Zirvesi Sona Erdi

Zirve bu yıl, “3D: Değişim, Dijital ve Değerler” teması çerçevesinde birbirinden ilgi çekici konulara ve konuşmacılara ev sahipliği yaptı.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, 22-23 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Garenta ana sponsorluğunda ve Dow Türkiye co-sponsorluğunda kapılarını açan Zirve, bu yıl da sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzını tuttu. “3D: Değişim, Dijital ve Değerler” ana temasıyla iki gün süren Zirve’de, 20 oturumda 100’ü aşkın konuşmacı ile iş ve ekonomi dünyasından yaklaşık 1500 temsilci ağırlandı.

Zirvenin açılışı konuşmalarını Capital, Ekonomist ve Satar Up Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ve Dow Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase yaptı.

Zirve’nin ilk oturumu: “Enerjide Yeni Dengeler”

SOCAR Türkiye sponsorluğunda gerçekleşen “Enerjide Yeni Dengeler” oturumunda dünya enerji sektörünün geçirdiği köklü dönüşüm, teknolojik ve çevresel dinamikler tartışıldı. Panelde birçok enerji tüketicisi ve tedarikçisi arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye’deki ve dünyadaki güncel gelişmeler masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Engie Enerji Türkiye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende’nin yaptığı panele Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü ve STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter katıldı.

Global Belirsizlikte Büyüme

HSBC’nin sponsorluğunda gerçekleşen “Global Belirsizlikte Büyüme” oturumunda küresel ekonomide belirsizlikler, korumacı ticaret politikası ve likiditenin azalması gibi konular dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları zorluklar değerlendirildi.

Türkiye’nin dış ticaretinde doğu ve batı arasında kurduğu dengenin değerlendirildiği toplantıda gelecekte oluşacak fırsatlar hakkında görüşler dile getirildi.

Moderatörlüğünü EY Türkiye Ülke Lideri Metin Canoğulları’nın yaptığı panele Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, BlueBay Asset Management Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, ve EY Orta, Doğu, Güneydoğu, Avrupa ve Orta Asya (CESA) Yeniden Yapılandırma Başkanı Raj Apte katıldı.

Dijital Dönemde Liderlik

Uipath’ın sponsorluğunda gerçekleşen ‘Dijital Dönemde Liderlik’ oturumunda, gelecekte liderlerin sahip olması gereken özellikler tartışıldı.

Moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur’un yaptığı panele, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’su Serpil Timuray katıldı.

Yatırım Liderleri

Citibank’ın sponsorluğunda gerçekleşen “Yatırım Liderleri” oturumunda Türkiye’deki yatırım ortamı ve şirketlerin odağındaki pazarlar masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan’ın yaptığı panele Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Şölen Grubu CEO’su Elif Çoban katıldı.

Global Şirket Yaratmak

TBWA’ın sponsorluğunda gerçekleşen “Global Şirket Yaratmak” oturumunda konuşmacılar, global şirket olma yolunda şirketlerin izlemeleri gereken stratejileri tartıştı.

Moderatörlüğünü Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz’ın yaptığı panele UGG Kurucusu Brian Smith, TAV CEO’su Sani Şener, TBWA / Worlwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu, Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ve Netlog Lojistik Grubu CEO’su Şahap Çak katıldı.

Sürdürülebilirlik / Amaçlı Şirketler

BASF Türkiye’nin sponsorluğunda gerçekleşen “Sürdürülebilirlik/ Amaçlı Şirketler” oturumunda, ekonomiye yön veren şirketlerin çevre ve toplum konularındaki tutumları masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Alternatif Bank CEO’su Kaan Gür’ün yaptığı panele Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Purpose kitabı yazarı Nikos Mourkogiannis, BASF Türk Genel Müdürü Rami Atikoğlu, KESK Kurucusu ve CEO’su Basima Abdulrahman ve P&G Türkiye CEO’su Tankut Turnaoğlu katıldı.

Refah İçin Dijitalleşme

Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleşen “Refah İçin Dijitalleşme” oturumunda, Türkiye’de ve dünyada internetin yarattığı yeni fırsatlar değerlendirildi; dijitalleşmenin gündelik hayatımız ve ülkeler arasındaki ilişkiler üzerindeki etkileri konuşuldu.

Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın yaptığı panele Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Ari Kesişoğlu, Malezya Başbakan Danışmanı Prof. Zakri Hamid, Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein ve Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil katıldı.

Büyüme Dostu Bankacılık

TEB sponsorluğunda gerçekleşen “Büyüme Dostu Bankacılık” oturumunda Türkiye’deki bankacılık sistemi tartışıldı.

Moderatörlüğünü Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın’ın yaptığı panele Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu, HSBC CEO’su Selim Kervancı, Sanko Onursal Başkanı Abdulkadir Konuoğlu ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu katıldı.

Yarına Yatırım

“Yarına Yatırım” oturumunda katılımcılar start up dünyasını ve girişimciliği konuştu.

Insider CEO’su Hande Çilingir’in moderatörlüğünü yaptığı panele, Başarısızlık Müzesi Kurucusu Samuel West, Global Girişimcilik Vakfı Kurucusu Derik Kim, BluTV Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, Scotty CEO’su Tarkan Anlar ve Türk Telekom CEO’su Paul Doany katıldı.

Zirve’de İkinci Gün, “Değişim Döneminde Perakende” oturumu ile başladı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci günü Stars of Region sunumlarıyla başladı.

Ardından EY Türkiye’nin sponsorluğunda gerçekleşen “Değişim Döneminde Perakende” oturumunda fiziki ve online mağazacılık deneyimi ve müşteri verilerinin kullanımı konuları masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in yaptığı “Değişim Döneminde Perakende” panelinde Migros CEO’su Özgür Tort, Roman Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Toplusoy, Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Erden birer konuşma yaptı.

Vizyon 2023

Dow sponsorluğunda gerçekleşen “Vizyon 2023” oturumunda dijital, finansal ve altyapı alanlarında Türkiye’nin gelecekteki hedefleri değerlendirildi.

Moderatörlüğünü Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu’nun yaptığı panelde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan birer konuşma yaptı.

Katma Değerli Büyümenin Anahtarı

Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşen “Katma Değerli Büyümenin Anahtarı: İnovasyon ve Girişim” oturumunda inovasyonla sağlıklı büyüme masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Gazeteci Hakan Güldağ’ın yaptığı panele Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Bosh Türkiye CEO’su Steven Young katıldı.

Tarımın Ajandası

Halavet Gıda’nın sponsorluğunda gerçekleşen “Tarımın Ajandası” oturumunda sürdürülebilir tarım için gereksinimler, genç kuşakların tarıma ilgisizliği ve tarımsal üretimin niteliği değerlendirildi.

Moderatörlüğünü BNP Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir’in yaptığı panele TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 3830 Çiftliği Genel Müdürü Kıvılcım Pınar Kocabıyık, ve Halavet Gıda CEO’su Murat Göç katıldı.

MIT İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuştu

Hepsiburada’nın sponsorluğunda gerçekleşen oturumunda Prof. Daron Acemoğlu, dünyada önümüzdeki 20 yılda ‘yüksek kaliteli büyüme’nin önem kazanacağını belirtti.

MIT İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemde ülkelerin ‘yüksek kaliteli büyüme’ sağlaması gerektiğini belirtti. Acemoğlu; “yüksek kaliteli büyüme demek; eğitimin kalitesinin artması, sağlık hizmetlerinin artması ve ücretlerin artması demek. Ama bunun önünde de engeller var” dedi.

Mobilite Ekosisteminin Geleceği

Netlog Lojistik Grubu’nun sponsorluğunda gerçekleşen “Mobilite Ekosisteminin Geleceği” oturumunda otomotiv ve araç paylaşım platformlarındaki yeni trendler değerlendirildi.

Moderatörlüğünü Martaş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Cem Baver Özalp’in yaptığı panele TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, Uniti CEO’su Lewis Horne, Wavyn CEO’su Rafael Maranon ve eKar Kurucusu Vilhelm Hedberg katıldı.

Çığır Açan Teknolojiler

Ziraat Teknoloji’nin sponsorluğunda gerçekleşen “Çığır Açan Teknolojiler” oturumunda farklı alanlarda insanların hayatlarını değiştirecek teknolojik gelişmelerden örnekler verildi.

Moderatörlüğünü Google Türkiye Ülke Direktör Vekili Mehmet Keteloğlu’nun yaptığı panele Atelerix Kurucu Ortağı Che Connon, Cobalt Speech Kurucusu Jeff Adams, MIT Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Slatecube CEO’su Chris Kwekowe ve Sabancı DX CEO’su Burak Aydın katıldı.

Çin’i Doğru Anlamak

Sun Group sponsorluğunda gerçekleşen “Çin’i Doğru Anlamak” oturumunda Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Türkiye-Çin İş Konseyi BaşkanıMurat Kolbaşı’nın yaptığı paneleTÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu,İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, DEİK Başkanı Nail Olpak, Winnermax Capital Yatırım Ofisi BaşkanıRobert Guo, Asiability Kurucu Ortağı Andrew Cainey, Hollyhigh Capital CEO’su James Chen ve Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Huang Songfeng katıldı.

TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Zirve’de 2023 Milli Teknoloji Hamlesi Hakkında Konuştu

Konuşmasında, Türkiye’nin güçlü bir teknoloji ekosistemi olduğuna işaret eden Kacır, Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’nın (GSMH) %1’ini AR-GE’ye harcadığını belirterek, 2023 için bu hedefin GSMH’nin %3’ü olduğunu belirtti. Kacır, özel sektörün ARGE’deki payının ise son yıllarda %30’dan %57’ye çıktığını ifade etti.

Stars Of Region

Galata Business Angels ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatarak, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü kazanmayı hedefledi.

Yarışmanın kazananları Zirve sonunda gerçekleşen törenle açıklandı. Stars Of Region 1.’lik ödülünü Tion Health Care alırken, Hotel Race 2.’lik ve Sonaris 3.’lük ödülüne layık görüldü. Algopoly ve Userguiding ise jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.

Katılımcılara zengin bir iç görü ve “3D: Değişim, Dijital ve Değerler” başlığı çerçevesinde birçok farklı alandan bilgiler sunan Uludağ Ekonomi Zirvesi için şimdiden 2020 hazırlıklarına başlandı.