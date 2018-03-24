"Uzun vadeli finansmana ihtiyaç var"

Moderatörlüğünü Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Selen Kocabaş’ın yaptığı panele Ecobank COO'su Carl Manlan, Inside Straight Strategies Başkanı Carl Pope ve Women for Women International Kurucusu ve CEO'su Zainab Salbi katıldı.

Barış görüşmelerinde kadınlar yer aldığında sonuca ulaşılması çok daha kolaylaşıyor

Panelde ilk konuşmayı Women for Women International Kurucusu ve CEO'su Zainab Salbi yaptı. Salbi, 20’nci yüzyılın medeni hakların kazanıldığı bir yüzyıl olduğunu, 21’inci yüzyılın ise kadının yüzyılı olduğunu söyledi. Salbi “Hayatımda Bosna, Ruanda, Afganistan gibi birçok savaşla ilgili çalışmalar yaptım. Barış görüşmelerinde kadınlar yer aldığında sonuca ulaşılması çok daha kolaylaşıyor ve bu sonuçların çok daha kalıcı oluyor. Kadınlar daha iyi eğitim, daha iyi bir ekonomi istedikleri ve ailelerinde istikrar aradıkları için barışı inşa etmeleri kolaylaşıyor” dedi.

Salbi “Kadınların farklı biçimde iletişim kurduklarını anlamak gerekir. Daha iyi dinlemeyi öğrenmemiz gerekir” diye konuştu. IMF Başkanı Christine Lagarde’ın “Bugünün dünyasında en çok ihtiyacımız olan şey sevgidir” dediğini aktaran Salbi, “Dünyada bugün yaşadığımız bölünmüşlüğe karşı gerçekten ihtiyacımız sevgi. Sevgi erkeklerde de kadınlarda da var. Birlikte büyüyeceğiz” dedi.

Kadınlara ne olduğuna bakın, o ülkeye neler olduğunu anlarsınız

Kadınların toplumun omurgası olduğunu söyleyen Salbi “Kadınlara ne olduğuna bakın, o ülkeye neler olduğunu anlarsınız” dedi. Salbi Saddam Hüseyin döneminde Irak’ta yetiştiğini belirterek “Irak’ta neler olduğunu da o dönemde kadınlara nelerin yapıldığına bakarak anlayabilirsiniz. Saddam Hüseyin döneminde ekonomik baskı yüzünden kadınlar geriye gittiler. Sonrasında ABD’nin işgaliyle de IŞİD’in yayılmasıyla da kadınların durumunun çok gerilere gittiğini görüyoruz” diye konuştu. Salbi “Özellikle bizim bölgemizde kadına yatırım yaparsak ekonomik, siyasal, toplumsal olarak kalkınacağımızı görüyoruz, barış imkanının daha artacağını görüyoruz” dedi.

Dijital finansal hizmetleri daha iyi kullanarak daha fazla kadını iş hayatına katabiliriz

Ecobank COO'su Carl Manlan ise “Afrika kıtasında kadınların önemli bir kısmı tarımda çalışıyor. Finansal katılım ve eğitimle beraber herkesin daha başarılı bir geleceği olacağını düşünüyoruz. Dijital finansal hizmetleri daha iyi kullanarak daha fazla kadını iş hayatına katabiliriz. İstediğimiz Afrika’yı ancak böyle kurabiliriz” diye konuştu. Yatırımların insanların hayatlarına dokunmaları gerektiğini söyleyen Manlan Afrika’da büyümeyi sağlamak için Türkiye ile iş birliği yapma olanaklarını da araştırdıklarını söyledi. Manlan “Kadınların sorun çözme yeteneklerini incelememiz gerekir. Kadınların evdeki işlerine bakıldığında para kazanmadıklarını düşünüyoruz ama aslında bazen çalışanlardan bile daha fazla değer katıyorlar” dedi. Dünyada gelecekte büyümeyi sürdürmek için Afrika’yı göz önünde tutmak ve oradaki işsiz gençlere iş bulmak gerektiğini söyleyen Manlan, Afrika’da kırsal alanlarda yaşayanlar için altyapı geliştirildiğinde göç olgusunun önüne geçilebileceğini aktardı. Manlan, “Afrika’nın büyümesini sağlamak dünyanın da istikrarını sağlayacak” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kullanan ülkeler rekabette öne çıkacak

Inside Straight Strategies Başkanı Carl Pope ise yüksek karbon kullanımı içeren teknolojilerin yerini yeni teknolojilerin almasıyla birlikte insanların daha sağlıklı olacağını ve ekonomilerin de daha güvenli olacağını belirtti. Önümüzdeki on yılda yenilenebilir enerji teknolojileri kullanan ülkelerin rekabette öne çıkan ülkeler olacağını söyleyen Carl Pope “Ekonomik açıdan baktığımızda, petrol üreten bir ülkeyseniz benzinli araç kullanmak sorun yaratmıyor. Ama petrol ithal ediyorsanız üreticiler petrol fiyatlarını arttırdıkça ekonominiz sorun yaşayacak. Oysa demiryollarına yatırım yaparsanız, elektrikli araçlara yatırım yaparsanız daha az benzin kullanırsınız. Ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımı arttıkça benzin fiyatlarındaki değişim sizin için önemsiz olacaktır” dedi.

Uzun vadeli finansmana ihtiyaç var

Pope “Dünyada gelecek 20 yılda, geçtiğimiz 200 yılda ürettiğimizden daha fazla bina inşa edeceğiz. Tüm bu binaların ısıtma soğutma sistemlerini fosil yakıt kullanmadan gerçekleştirmeleri lazım. Aslında şu anda teknoloji bunun yapılması için yeterli. Ama ama fiyatları düşürecek ölçeğe ulaşılamadığı için bunlar yapılamıyor” diye konuştu. İklim sorunlarının ekonomik ya da siyasi kaynaklı değil etik kaynaklı olduğunu belirten Pope, yalnızca kendimizi değil tüm dünyayı düşündüğümüzde bu altyapıyı oluşturabileceğimizi, bunun için de

uzun vadeli finansmana ihtiyacımız olduğunu belirtti. Dünyada çeşitliliği geliştirmek gerektiğini söyleyen Pope, “Ne yapmamak gerektiğini görmek istiyorsanız benim ülkemdeki liderlere bakın, onların yaptığının tam tersini yapın. Çünkü ABD’nin liderleri şu anda yapılması gekrekenlerin tam tersini yapıyor” dedi.





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