Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, gerçekleştirilen “Yapay Zeka ve Robotik Zirvesi”nde, dünyadaki son yenilikler ve şirketlerin bu teknolojilerle gerçekleştirdikleri uygulamalar konuşuldu.

“CEO Club: Yapay Zeka ve Robotik Zirvesi”, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. İş dünyasının önde gelen isimleri “CEO Club: Yapay Zeka ve Robotik Zirvesi”nde yapay zeka sistemlerin iş yapış şekillerine etkisi masaya yatırıldı.

Etkinlik sponsorluğunu BSH’nin, co-sponsorluğunu GE ve Microsoft'un üstlendiği “CEO Club: Yapay Zeka ve Robotik Zirvesi”, Capital Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük, Vodafone Türkiye Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, BSH Bölgesel Dijital Dönüşüm Direktörü Ayşenur Evcil, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve GE Havacılık Birimi Teknoloji Merkezi Başkan Yardımcısı Evrim Erdoğuş’un açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde SabancıDx CEO’su Burak Aydın, LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer ve BSH Bölge IT Başkanı Berke Menekli “Yapay Zeka ve Robotik Dönüşümü Nasıl Yarattı” sorusunun cevabını ele aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yapay Zeka ve Robotik’de Başarı Hikayeleri ve Gelecek Vizyonu” konulu panelde ise Denizbank CEO’su Hakan Ateş, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen deneyimlerini ve öngörülerini paylaştı.

Meltem Bakiler Şahin: Farklı iş birimlerimizde 20’nin üzerinde robot asistanımız var

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yapay zekanın Vodafone için müşterilerine mükemmel bir deneyim sunmanın önemli bir aracı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Dünya Ekonomik Forumu’nun “Geleceğin Meslekleri” araştırmasına göre; 2022 yılına dek, hali hazırda insanların yaptığı 75 milyon işi makineler devralacak ama aynı zamanda 133 milyonluk da iş olanağı yaratılacak. Yani yapay zekanın gelişmesiyle birlikte dünyada net 58 milyonluk iş gücü ihtiyacı oluşacak. Diğer taraftan efsanevi besteci Beethoven’in tamamlayamadığı 10. Senfoni’yi yapay zekanın bitirmesi ve Beethoven Orkestrası tarafından 28 Nisan 2020’de çalınmasının planlanması yapay zekanın aslında hayatın her alanına nasıl etki ettiğini en çarpıcı örneklerinden biri. Yapay zeka Vodafone olarak bizim için de müşterilerimize mükemmel bir deneyim sunmanın önemli bir aracı. Şirketimiz içerisindeki yüzlerce iş sürecini inceledik ve bunların onlarcasının birbirini tekrar eden hareketlerden oluştuğunu gördük. Bu standart işlerimizi Octo projemiz ile robotik hale getirdik. Halihazırda teknoloji, satış, müşteri hizmetleri, finans, insan kaynakları, bireysel ve kurumsal iş birimlerinde çalışan 20’nin üzerinde robotumuz var. Böylelikle çalışanlarımız yaratıcılık gerektirmeyen işlerde vakit kaybetmiyor, bu konularda dijital asistanlarından yardım alıyor . Bir diğer yapay zeka asistanımız ise TOBİ. Türkçe anlayıp yazabilen bir yapay zeka sohbet robotu olan TOBİ Vodafone Yanımda uygulamamız üzerinden müşterilerimizin fatura, tarife, cihaz fiyatları gibi konulara tüm sorularını yanıtlayabiliyor. Vodafone olarak Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme hedefimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”