Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, 2 Haziran'da başlanan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına 99 bin 124 kişinin başvurduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Haziran'da başvuruları almaya başladıkları vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında dün itibarıyla 99 bin 124 kişinin müracaatta bulunduğunu bildirdi.

Sarıeroğlu, NTV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Sarıeroğlu, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin soru üzerine, bunun çok önemli ve yeni bir fırsat olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapıldığını dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. 2 Haziran itibarıyla başvuruları almaya başladık, 31 Temmuz'a kadar yeni yapılandırma başvurularımız devam edecek. İlk taksit ödemelerimiz 31 Ağustos itibarıyla başlayacak. Peşin ödemelerde çok ciddi bir fırsat var. Yüzde 90 faiz indirimi var, yapılandırma başvurularında faizlerin tekrardan hesaplanması var. Burada da çok ciddi bir avantajımız var. Bu yapılandırma yapılıp ilk ödeme gerçekleştirildikten sonra SGK olarak borcu yoktur yazısı vermeye başlayacağız. Borcu yoktur yazısıyla birlikte nefes kredilerinden, kamu ihalelerine giriş imkanından faydalanmaya başlayabilecekler. Bu ekonomik anlamda ciddi bir canlanmaya sebep olacak. Bu yapılandırma çok önemli bir fırsat. İşverenlerimizin başvurularını bekliyoruz. 2 Haziran'da başladık, dün itibariyle 99 bin 124 kişinin başvurusu söz konusu."

"Taşeron uygulamasını bitirmiş durumdayız"

Sarıeroğlu, kamuya personel alımıyla ilgili soruyu yanıtlarken de "Merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımızda taşeron uygulamasını bitirmiş durumdayız. Bundan sonra alımlarımız kadrolu işçi şeklinde olacak" dedi.

Bununla ilgili alımların İŞKUR üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın hali hazırda 18 bin işçi talebi var, yeni açılan hastanelerimiz ve sağlık kuruluşlarımızla ilgili. Bundan sonra alımlar kadrolu işçi olarak gerçekleşecek. Bunun avantajı olacak. Geçmişte taşeronla ilgili talep neyse onu kapsam olarak ele aldık. Bu yeni bir dönem. Diğer taraftan KİT lerle ilgili uygulamaya da başladık. Yeni bir sistem imkanı oluşturuyoruz. Alım programımızı gerçekleştiriyoruz, bu alımları da oradaki taşeronda çalışan kardeşlerimize ayırıyoruz. İlk uygulama PTT de başladı. Kamu personel yapımızda değişiklik olmayacak, aynı alım kriterleri uygulanacak."

Sarıeroğlu, Milli İstihdam Seferberliği'nin ikinci fazını geçen cuma Adana'dan başlattıklarını anımsatarak bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.