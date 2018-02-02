Yeni torba yasa, Meclis'e sevk edildi

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı bugün TBMM’ye sevk edildi. Torba yasada dikkat çeken düzenlemeler şöyle:

*Yasayla 5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınacak.

*Terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek.

*Maden kazalarında ölenlerin yakınlarına devlette 1 kadro verilecek.

*Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar artırılacak.

*Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek.

*Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek.

*Kaçak madencilik yapana hapis cezası geliyor.

AR-GE VE TASARIMA TEŞVİK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarı ile ilgili Ağbal şunları kaydetti:

“Tasarı ile yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek. Tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor. OSB'ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV'den istisna öngörülüyor. 16 yaş ve üzeri bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL'yi geçmemek üzere ÖTV indirimi getiriliyor. Tasarı ile istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriyoruz. 2020 sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor. İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 TL asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanacak. Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması için, devlet katkısı tutarı 15 bin TL’den 20 bin TL'ye, yüzde 20 olan azami devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılıyor.”