Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında süreye ihtiyaç var. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz" dedi.

Kamuoyunda yerli otomobil olarak bilinen otomobil üretim projesinde gözler 11 Mayıs tarihine çevrilmişken yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin Otomobili’ olarak anılacak projenin isminin, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO’sunun yarın açıklanması bekleniyordu.

Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye'nin Otomobili projesinde şirket sözleşmesi ve CEO açıklamasının ertelendiğini bildirdi.

Özlü haberi şu sözlerle duyurdu:

"Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Ne kadar... Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süreye ihtiyaçları var. Gelecek hafta salı gününe kadar ihtiyaçları olduğunu söylediler. Dolayısıyla yarınki yerli marka otomobil şirket sözleşmesi imza töreni ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde inşallah. Çok uzun değil ama 'salıya kadar ihtiyacımız var' dediler o yüzden bu süreyi dikkate almak zorundayız."