Yıldız start up'lar zirvede yarışacak

Bölgenin en büyük iş ve ekonomi buluşması olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 2018 yılıyla birlikte büyük bir Start Up Yarışması’na ev sahipliği yapacak.

Galata Business Angels ve Endeavor işbirliği ile gerçekleştirilecek Stars Of Region adını taşıyan uluslararası start up yarışmasına, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve bölgeden girişimciler başvuruda bulunabilecek. Başvurular arasından Galata Business Angels ile birlikte kısa liste oluşturacak, ardından yapılacak mülakatlar sonucunda ilk 10’a kalan girişimciler, canlı sunum için 23-24 mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne davet edilecek. Galata Business Angels yatırımcıları, Endeavor üyeleri ve Zirve’nin konuşmacılarından oluşacak liderler karşısında gerçekleşecek canlı sunumda, “ilk 3” belirlenecek ve girişimciler yatırımcı çekmeye çalışacak.

BAŞVURU ADRESİ

Stars of Region Yarışması’na başvurular 19 Şubat tarihine kadar www.uludagekonomizirvesi.org üzerinden gerçekleştirilebilecek. Jüri, fikrin özgünlüğü, ölçeklenebilirliği, pazarın büyüklüğü, girişimin yarattığı giriş bariyeri, girişimin ve ekibin geçmiş deneyimlerine dayanarak değerlendirmesini yapacak. İlk 3’e kalmayı başaran start up girişimleri iş dünyasının en önemli liderlerinden yatırım çekme fırsatının yanı sıra iş dünyasının en önemli isimleriyle networking şansı da yakalayacak.