Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen ‘Yılın İş İnsanları Ödül Töreni’, QNB Finansbank, TEB Arval, Halavet Gıda ve Petrol Ofisi co sponsorluğunda gerçekleşti. 3 binin üzerinde iş insanına gönderilen anketimize gelen 700’ün üzerinde yanıtla sekiz kategoride ödüller sahiplerini buldu. Buna göre Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Yılın İş İnsanı olarak seçildi. Yılın Global Türk Yöneticisi Kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan isim 2018 sonlarında BBVA CEO’su olan Onur Genç oldu.

Yılın Sivil Toplum Önderi bu yıl görevi Simone Kaslowski’ye devreden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve Yılın Profesyoneli Adnan Bali oldular. Yılın kadın girişimcisi ketogorisinde Demet Mutlu, Trendyol ile 2012’den sonra bu yıl da zirveye çıkmayı başardı. Yılın Erkek Girişimcisi ise Peak Games ile Sidar Şahin oldu. Yılın Bürokratı kategorisinde Türkiye Yatırım Destek ve Kalkınma Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Yılın Global Türk Girişimcisi kategorisinde Do&Co’nun patronu Atilla Doğudan en çok oyu alan isimler oldular. Ödül töreni, Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Rauf Ateş’in hoşgeldiniz konuşmasının ardından, TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert ve İskefe Grup CEO’su Murat Göç’ün konuşmaları ile devam etti. Ekonomist dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun moderatörlüğünde Koton Yönetim Kurumu Eş Başkanı Gülden Yılmaz, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Temel Kotil ve MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Akpınar’ın konuşmacı olduğu liderler oturumu düzenlendi.