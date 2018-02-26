Yoksulluk sınırı 5 bin 331 liraya çıktı

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1637 lira, yoksulluk sınırının 5 bin 331 TL olduğunu açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun şubatta bir önceki aya göre yüzde 1.31 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1637 lira, yoksulluk sınırının ise 5 bin 331 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl şubat ayında açlık sınırı 1502 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 893 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1615 lira, yoksulluk sınırı 5 bin 262 lira düzeyindeydi.

Şubatta yaş-sebze fiyatlarının mevsim şartlarındaki olumlu durumun devam etmesi nedeniyle neredeyse aynı kaldığı, bunun da mutfak harcamasına olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Şubat ayında süt ve peynir fiyatlarının yine arttığı belirtilirken, et ithalatı kararı sonucu kıyma ette indirimin sürdüğü belirtildi.