“Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız” diyor Konfüçyüs… Bu sözü severim ve kendi adıma çok doğru bulurum. Tam 23 yıldır sevdiğim işi yaptığım için kendimi çok şanslı sayıyorum. Dahası bugüne dek sevdiğim işi sevdiğim insanlarla birlikte yaptığım için de çok mutluyum. Türkiye’nin tartışmasız en güçlü, en etkili iş ve ekonomi dergisini Capital’in başarı formülü de bu. Deneyimli ve her koşulda birbirine bağlı, çalışma temposu, strese mukavemeti güçlü birbirine sevgi bağıyla bağlı bir ekip…

Konularımızla ilgili sert tartışmalara da girsek, birbirimizi kıyasıya eleştirsek de her zaman bir masanın etrafında toparlanıp her olumsuz anı unutup, her güne yeniden başlayabilecek kadar güçlü bir iş arkadaşlığı kültürüne sahibiz.

Hayatta değişmeyen tek şey değişim. Bu ay Capital’de de önemli bir değişim yaşanıyor. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, kasım ayından itibaren görevinden ayrılma kararı aldı. Onunla Doğan Burda’daki 26 yıllık kariyerinin 23 yılında birlikte çalıştım. Bu nedenle benim için bir yöneticiden çok daha öte bir anlam taşıyor. Çocuklarımın doğumunda da sevdiklerimin kaybında da yanımda olan, en zor anları birlikte göğüslediğimiz bir yol arkadaşı. Capital’in bu noktalara gelmesi için yıllardır olağanüstü bir tempoyla çalıştı ve Konfüsyüs’un sözünü teyit edercesine çok severek çalıştı. Bu nedenle ona Capital’e kazandırdığı her türlü değer için okurlarımız ve Capital ekibi adına buradan teşekkür etmek ve bundan sonraki hayatında sağlık ve başarı dileklerimi iletmek istiyorum… İş yerinde ona “Rauf Bey”; sitem etmek, takılmak istediğimiz zamanlarda ise “patron” diye hitap ederiz. Ancak bu kez izninizle ilk kez tüm arkadaşlarımın sesi olarak “Yolun açık olsun ağabey” diyerek onu uğurlamak istiyorum. Biliyoruz ki o eşsiz sabrı ve tevazusuyla ekranından başını kaldırıp bize destek vermeye devam edecek.

Bizler çıtayı onun astığı noktadan daha yükseğe taşımayı hedefleyeceğiz. Ben bundan sonraki dönemde Capital’in etkinlik ve projeleriyle ilgili sorumlulukları da üstleniyor olacağım. Aralık ayında yapmayı planladığımız “Perakendede İnovasyon Forumu ve Liderleri”, “Türkiye’de İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Ödül Töreni Galası” ve “Yapay Zeka&Robotik Zirvesi” için çalışmalara başladık. Bu etkinliklerle ilgili her türlü yaratıcı önerinizi, sponsorluk ve konuşmacı önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz.

Sedef Seçkin Büyük

Capital Dergisi Yayın Yönetmeni

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