“Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporunun sonuçları Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 7.si düzenlenen ‘Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’nda kamuoyu ile paylaşıldı. 20 Kasım 2019, Çarşamba günü Garanti BBVA, IFC, Limak Holding ve Zorlu Holding ana sponsorluğunda Zorlu PSM’de gerçekleşen konferansın bu yılki teması “Yönetim Kurullarına Aday Gösterilme Süreçleri ve Çeşitlilik”ti.

Toplantının açılış konuşmasını, IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat yaptı. Yüzde 30 Kulübü Kampanyası Global Yönlendirme Komitesi Üyesi Sarah Morris’in ana tema konuşmasını yaptığı konferansta, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporunu sundu.

Konferansta White&Case Turkiye Kurucu Ortağı Aslı Başgöz moderatörlüğünde gerçekleşen “Kim, Neden ve Nasıl Aday Gösteriliyor? Temel İlkeler, En İyi Uygulamalar ve Türkiye” başlıklı panele; ICGN CEO’su Kerrie Waring, GOVERN Genel Müdürü Alissa Amico, THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun ve Türk Tuborg CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Damla Birol panelist olarak katıldı. Konferansta ayrıca “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülleri de sahiplerini buldu.

Konferans Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası Ülke Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü’nün kapanış konuşmasının ardından düzenlenecek kokteylle son buldu.

Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi’ne göre Ege Profil, Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları özel ödüllerine göre ise Marshall Boya, Tekfen, İş Yatırım Menkul Değerler, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Doğuş Otomotiv, Ege Seramik, Kent Gıda ve Bosch Fren Sistemleri bu sene ödül alan şirketler arasında yer aldılar.





“Kadınlar yönetim kurullarının etkinliğini artırıyor”

Konferansta konuşan Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, ülkelerin Kurumsal Yönetim kalitesiyle ekonomik kalkınma seviyesi arasında kuvvetli bir ilişki olduğunun çoktan kanıtladığına dikkat çekti ve Yönetim Kurullarının yetkinliği ve etkinliğinin Kurumsal Yönetim kalitesini belirleyen en önemli unsurlarından birisi olduğunun altını çizdi. Ararat sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilimsel araştırmalar kadınların Yönetim Kurullarının etkinliğini artırma ve yetkinlik havuzuna özgün katkılar yapma potansiyeli taşıdığını kanıtladı. Türkiye üzerine yaptığımız araştırmalar özellikle Yönetim Kurulu Komitelerinde kadın oranı ile şirketlerin piyasa değeri arasında olumlu bir sebep sonuç ilişkisi olduğuna dair ikna edici kanıtlar sunuyor. Dahası kadınların yönetim kurullarında nicelik olarak daha güçlü olduğu şirketlerin finansal kırılganlıkları daha düşük. Ancak Türkiye'de tüm çabalara rağmen şirket karar mekanizmalarında kadın oranı çok yavaş ilerliyor. Hala yönetim kurullarında kadın olmayan çok sayıda şirketimiz var. 2020'de tüm şirketlerin genel kurullarında daha fazla kadın adayın yönetim kurullarına aday gösterilmesini bekliyoruz. Talepte bulunan şirketlere uygun adaylar bulma konusunda ücretsiz olarak destek olmaya devam edeceğiz.”

Yüzde 30 Kulübü Global Yönlendirme Komitesi Üyesi Sarah Morris, yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasının dünyanın çehresini değiştireceğini ve sonuçta insan hayatında olumlu bir değişime yol açacağını anlattı ve şöyle dedi: “McKinsey’in bir araştırması, her ülkenin cinsiyet eşitliği konusunda en hızlı yol kat eden komşusuna eş bir ilerleme kaydetmesi durumunda 2025 yılına gelindiğinde global Gayrisafi Milli Hasıla’nın 12 trilyon dolar artacağını ortaya koyuyor. Dünya Bankasının Oliver Wyman’la birlikte gerçekleştirdiği bir araştırma da, yönetim kurulunda yüzde 30’un üzerinde kadın üyenin bulunduğu şirketlerin iflasla karşılaşma olasılığının beş kat daha az olduğunu ve risk kararları almada dört kat daha başarılı olacaklarını göstermiştir.”

IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat ise “Türkiye’de finansman sağladığımız şirketlerin yönetim kurullarına önerdiğimiz direktör adaylarının üçte biri kadındır. Gerek Türkiye’de, gerekse global ölçekte tam bir eşitliğin sağlanması için çalışmaya devam edecek ve bunu sağlayacağız; çünkü bu şirketlerin yararınadır” şeklinde konuştu.

Toplumsal cinsiyet dengesinin iyileştirilmesi hedefine ulaşmak için önlerinde uzun bir yol olduğunun farkında olduklarını söyleyen Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası Ülke Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, “Araştırmalar, kadın üye oranındaki artış rakamları değişmediği sürece yönetim kurullarında %30 oranına ulaşmak için 15 yıla daha ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Yani 2034 yılı. Ancak bu güzel günün sonunda, bir aradaysak ve çaba gösteriyorsak bunu çok daha erkene çekebileceğimize gönülden inanıyorum. Bunca yıllık iş hayatımda şunu anladım ki; yönetim kurulları iki önemli niteliğe sahip olmalı; İlki çeşitliliğe verdikleri önem, ikincisi ise üyelerini özgür bırakan bir sisteme sahip olmaları. Fikir, eğitim, uzmanlık alanları gibi farklılaşmalar yönetim kurulları için ne kadar önemliyse, yönetim kurullarında kadın – erkek dengesinin sağlanması da aynı şekilde önem taşıyor. Çünkü iş dünyasında cinsiyet dengesinin kurulması şirketleri daha başarılı, yönetim kurullarını da daha etkin bir duruma getiriyor. Biz yüzde 30 kulübü olarak her zaman olduğu gibi, yönetim kurullarına atanma süreçlerinde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kurumsal yönetim temelli yaklaşımların yaygınlaşması konusunda çalışmaya var gücümüzle çalışmaya devam ederek bu konudaki desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019 raporu: ‘Yönetim Kurullarında kadın sayısı artmaya devam ediyor’

Konferansta açıklanan “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporu sonuçlarına göre, 2019 yılında BIST Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı %15,2’den %15,9’a çıkarak % 3.3 oranında arttı. BIST-100 şirketlerinde ise 2018 yılında %14,2 olan yönetim kurullarındaki kadın oranı %13,8’e düştü.

Yüzde 30 Kulübü Türkiye kampanyasının odaklandığı BIST-100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranının %16,6’dan %17,7’ye çıkarak, 2018 yılındaki artışı olumlu şekilde takip ettiği görüldü.

Raporda ayrıca SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan %25’i yakalayan 108 şirketin tüm şirketlerin sadece %26’sını oluşturduğu belirtiliyor.

Şirketlerin sadece %10,4’ünü oluşturan 42 şirket eşik seviye olan 3 kadın yönetim kurulu üyesine sahip. 360 şirketin henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamamış olduğu görülüyor.

Tüm BIST şirketleri içinde 152 şirket, BIST-100 içinde 35 şirket hala tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor.

Tüm BIST şirketlerinin sadece 36’sının yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14’ünde kadın CEO’lar yönetim kurullarında yer alıyor.

En az bir kadın üyesi bulunan yönetim kurulu sayısında olumlu değişim

Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019 raporunda 402 şirketin 152’sinin yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluştuğu belirtiliyor. Bu sayı tüm şirketlerin %37’sine karşılık gelmekte.

2012-2019 yılları arasında yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin oranında 2018 yılında olduğu gibi yavaş ama olumlu bir değişim gerçekleştiği görülüyor. 2019 yılında yönetim kurularının tamamı erkek olan şirketlerin oranı %37,8’e düşmüş durumda. Yine rapora göre, 2019 yılında yönetim kurullarındaki bağımsız kadın üye oranı, yönetim kurullarındaki kadın üye oranına kıyasla daha fazla artış gösterdi. 2019 yılında bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasındaki kadınların oranı toplamdaki kadın üye oranını geçerek %17,6’ya yükseldi.

BIST-100 Endeksi’nde BIST’de işlem gören en büyük ve ekonomik açıdan en önemli şirketler yer alıyor. BU şirketlerin yönetim kurullarının daha kemikleşmiş olduğu raporlanıyor. 2018 yılında BIST 100 şirketlerinde yönetim kurulundaki kadın oranı 2018’de %14,2 iken 2019 yılında bu oran %13,7’ye düştü, ancak bağımsız kadın yönetim kurulu üyesi oranı %17,7’ye yükseldi. 2019’da BIST 100’de yer alan 35 şirketin yönetim kurullarının tamamını erkekler oluşturdu.

2019’da BIST şirketlerinde görevli 340 kadının paylaştığı 435 kadın yönetim kurulu üyeliğinin %43’ü hâkim ortak olan ailelerin üyeleri tarafından dolduruldu. Cam tavanı kırarak yönetim kurullarına seçilen kadınlar ise yönetim kurulu üyeliklerinin sadece %8,9’unu oluşturdu.