Başbakan Yardımcısı Şimşek, kredi notunun düşürülmesinde zamanlamanın manidar olduğunu belirterek, S&P analizinin de yetersiz olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye kararına tepki gösterdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun daha önce Türkiye’nin kredi notunu Ağustos’ta gözden geçirmeyi planlandığını belirten Şimşek, "Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?" dedi.

Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı, kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesinin zamanlama olarak yanlış olduğuna işaret ederek, S&P analizinin de yetersiz olduğunu ifade etti.

Şimşek, S&P analizinde yer alan değerlendirmelere karşılık şu paylaşımda bulundu:

- Aşırı ısınma 2017’nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018’de yavaşladı.

- Finansal koşullar 2017’ye oranla daha sıkı.

- Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi.

Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;

- Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor.

- Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.- Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var.

Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.

- Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz.

- Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.

- Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız.