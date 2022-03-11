2022 ve sonrasını belirleyecek 5 trend

Eğer son iki yılı ekonomide belirsizliklerle geçirdiğimizi düşünüyorsanız, kemerlerinizi sıkı bağlayın. Uzmanlara göre “asıl zorlu etap” şimdi başlıyor...

Aslı Sözbilir

2022 VE SONRASINI BELİRLEYECEK 5 TREND

THOMAS FREY / DA VINCI ENSTİTÜSÜ KURUCUSU, FÜTÜRİST

1- Metaverse etkisi: Metaverse’in değiştirmesi en olası sektörlerden biri eğlence. Bir konseri canlı izlemek yerine arkadaşlarımızın avatarlarıyla yan yana deneyimleyeceğiz. Bildiğimiz anlamda ofisten ya da evden çalışma da tarihe karışacak. Metaverse’deki ortak çalışma alanında iş arkadaşlarımızla dirsek dirseğe çalışacağız.

2- Kripto paralar: 2030 itibarıyla bankalar kripto parayla ev ve araba kredisi vermeye başlayacak ve 2035’e kadar da gelirlerinin çoğunu kripto para servislerinden elde edecekler. Bu esnada Amazon, Lotte, Walmart, Hyundai, Home Depot ve Costco gibi büyük perakendeciler de kripto parayla ödeme kabul etmeye başlayacak.

3- Gig ekonomisi: Teknoloji sayesinde çok daha fazla kişi esnek çalışacak. Şirketler sadece müdürlerin sabit çalışan olup geri kalan çalışanların geçici olduğu deneysel departmanlar kuracak. Artık uzaktan çalışma için donanıma sahip olduğumuzdan, kimse tatilde dahi işten tamamen kopamayacak.

4- TikTok hakimiyeti: Pandemi bizi alışveriş, iletişim ve iş için sosyal medya kullanmaya zorladı. TikTok bizi aynı zamanda eğlendirdiği için ilk adres haline geldi. Z Jenerasyonu ve milenyallerden oluşan ve inovasyon, kişiselleştirme ve saydamlık talep eden kitlesiyle TikTok, şirketlerin gözde platformuna dönüştü.

5- Elektrikli araçlar: İki gelişme içten yanmalı motorların sonunun yakın olduğunu işaret ediyor; COP 26 konferansının 2035’e kadar içten yanmalı motorlu araçların üretimini sona erdirme kararı ve ABD’de 2030’a kadar 500 bin elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak olması. Bu işe Batı liderlik etse de 10-20 yıl içinde daha az gelişmiş ülkelerde kullanılmış elektrikli araçlar için pazar oluşacak.

* Capital Şubat 2022 sayısında yer alan haberin tamamı burada







