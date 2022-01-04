2022 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport çıkarmak, pasaport yenilemek, süre uzatmak, 2022 yılında geçerli pasaport harç ücretleri gibi pek çok ayrıntıyı haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte pasaport çıkartmak isteyenler de 2022 yılı pasaport ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Bu makalede pasaport ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Pasaport Başvurusu nasıl yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu alınarak veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Vize Süresi Devam Eden Pasaportlar

Vize süresi devam eden pasaportların değişim işlemlerinde; başvuru sırasında eski pasaport sayfaları iptal kaşesi ve delme suretiyle geçersiz hale getirilmektedir. Vize süresi, ikamet izni, çalışma izni gibi geçerlilik süresi devam eden durumu gösterir pasaport sayfalarına iptal işlemi uygulanmaz. İlgili, seyahat sırasında eski pasaportu ile birlikte yeni pasaportunu taşımak zorundadır.

Pasaport Çeşitleri Çeşitler?

6 tip pasaport bulunmaktadır. Bunlar :

• Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte)

• Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte) • Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte)

• Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.)

• Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.)

• Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.)

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Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Çalışan kamu görevlileri, ihracatçılar ve avukatlar için hususi damgalı pasaport talep formu,

• “Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)”

• Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı,

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

Hizmet Damgalı Pasaport Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Hizmet damgalı pasaport talep formu,

• Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

Harçsız Umuma Mahsus Pasaport Alabilecek Kişiler

• Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış öğrencilere,

• Yabancı memleketlere öğrenim için gideceklere,

• Uçuş Ekibi Personeline,

• Kültürel, ticari veya sosyal bir fayda için veya yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek isteyen ve Milli Eğitim Bakanlığının izni ile yurtdışına gidenlere,

• Spor, gezi, kültürel, ticari ve sosyal bir menfaat için Rektörlük, Dekanlık, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü izni ile yurtdışına gidenlere verilir.

Pasaport Defter ve Harç Bedeli

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Peki, 2022 yılı pasaport harç ve defter ücretleri ne kadar?

2022 yılında pasaport için şu ücretler ödenecek

* Belirtilen miktarlar 2022 yılı için geçerli olup, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenmektedir.

Süre Harç ** Defter Toplam

6 Ay 309,40 TL 225,00 TL 534,40 TL

1 Yıl 452,30 TL 225,00 TL 677,30 TL

2 Yıl 738,40 TL 225,00 TL 963,40 TL

3 Yıl 1049,00 TL 225,00 TL 1274,00 TL

4-10 Yıl 1478,30 TL 225,00 TL 1703,30 TL

**Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

Pasaportun Kaybedilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler

Yurtiçinde İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Pasaportlarda Süre Uzatımı

Pasaportlarda süre uzatımı yapılmamakta olup, her başvuruda yeni pasaport düzenlenmektedir.