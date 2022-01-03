Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? (2022)

Yap-İşlet-Devret projelerinden biri olan Osmangazi Köprüsü'nün 2022 yılı geçiş ücretleri belli oldu.

İstanbul-İzmir otoyolunun en önemli bölümlerinden Osmangazi Köprüsü'nde 2022 geçiş ücreti belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre Osmangazi Köprüsü 2022 yılı geçiş ücreti 1 Ocak’tan 2022’den itibaren şöyle:

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 2022 GEÇİŞ ÜCRETİ FİYATLARI

ARAÇ SINIFI

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)

1

184,50 ₺

2

295,00 ₺

3

350,00 ₺

4

464,50 ₺

5

585,50 ₺

6

129,00 ₺







KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

1 Ocak'tan itibaren köprü otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam geldi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde tek yönlü ücretlendirme yapıldığı belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildi. Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 lira olarak belirlendi. Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00–00.00 arasında tek yönde 53 lira, 00.00–05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 lira olarak belirlendi. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındı."

ARAÇ SINIFLAR NELERDİR?

Peki, listede yer alan araç sınıflar neler? Karayolları Genel Müdürlüğü araç sınıflarını şöyle listeliyor: