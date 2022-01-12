2022’de Türkiye’den yeni unicorn’lar bekleniyor: Öne çıkacak 7 sektör

Oyun, sanal ve artırılmış gerçeklik, yapay zeka, sağlık teknolojileri ve fintech alanlarının yoğun ilgi görmesi, yatırım ve unicorn sayısının artması bekleniyor.

Ekonomist Dergisi'nin haberine göre. girişimcilik ekosisteminin 2022 yılından umudu büyük.

2021 yılı tüm belirsizliklerine rağmen Türkiye girişimcilik ekosistemi için olumlu geçti. KPMG’nin raporuna göre, Türkiye’de 2021 yılının ilk çeyreğinde 60 girişim 508,5 milyon dolar yatırım aldı.

Böylece 2020 yılı ilk çeyrek yatırım miktarının 5,5 katına ulaştı ve iki de unicorn çıkardı. İkinci çeyrekte yatırım alan girişim sayısı 57’ye düşmesine rağmen Türkiye’de girişimler toplamda 727 milyon dolar aldı.

2021’in üçüncü çeyreğinde ise Türkiye girişim ekosistemi, üçüncü çeyrekte 68 işlemle çeyreklik bazda işlem sayısında rekor seviyeye ulaştı, yatırımların toplam işlem hacmi ise 90,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Trendyol, 16,5 milyar dolarlık değerlemeyle aldığı 1,5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin ilk decacorn’u oldu. Getir ise 7,5 milyar dolarlık değerlemeyle aldığı 550 milyon dolarlık yatırımla çok kısa bir süre içinde decacorn olabileceğinin sinyallerini verdi.

Dream Games geçtiğimiz haziran ayında aldığı 155 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin dördüncü unicorn’u olmayı başardı. HepsiBurada NASDAQ’ta halka arz edilen ilk Türk şirketi oldu ve ayrıca Türkiye’de kurulan Udemy de 2021 yılında NASDAQ’ta halka arz oldu.

YURTDIŞI ODAKLI GİRİŞİMLER

Bunun yanında teknoloji girişimlerinin sayısı ve yatırım alma oranları da arttı. Pan-deminin dijital dönüşümü hızlandıran etkisi, girişimcilik ekosistemine olan ilgiyi oldukça artırdı.

Girişimlerin dijital yerli oluşları ve yüksek adaptasyon güçleri hem bireylerin hem kurumların pandemi sürecinde ihtiyaç duydukları hizmetlere girişimler sayesinde hızlıca ulaşmalarını sağladı.

Bu durum hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların girişimcilik eko-sistemindeki potansiyeli fark etmelerine ve bu alana yönelmelerine neden oldu.

Artan döviz kurları ve diğer döviz kurlarında yaşanan enflasyon ise girişim ekosistemine yatırım yapmayı önemli bir yatırım aracı haline getirdi. Ayrıca yurtdışı odaklı girişimlere de yatırım ilgisi arttı. Peki 2022 yılında start up ekosistemini neler bekliyor?

ÖNE ÇIKACAK ALANLAR

2022 yılında; oyun, sanal gerçeklik, NFT, artırılmış gerçeklik (AR), blockchain, sağlık teknolojileri ve fintech alanlarının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

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