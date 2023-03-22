2023'de hangi sektör, ne kadar büyüyecek?

Pek çok sektörde hareket için “ikinci yarı” işaret ediliyor. Araştırmamıza katılan 19 sektörden 12’si, 2023’te yurt dışı taleple büyüme hesabı yapıyor.

Çoğu lidere göre 2023 kayıp bir yıl. Bu karamsar görüş, küresel sıkıntılardan ve içeride seçim yılı olmasından kaynaklanıyor...

Capital Şubat 2023 sayısından

Bu nedenle pek çok sektörde hareket için “ikinci yarı” işaret ediliyor. Otomotivden tekstile kadar pek çok sektörde hala dış pazarlar büyümede önemli bir role sahip. Araştırmamıza katılan 19 sektörden 12’si, 2023’te yurt dışı taleple büyüme hesabı yapıyor. 7 sektör ise umutlarını iç pazara bağlamış durumda. Fiyat artışlarının etkisiyle sektör ciroları artıyor, ancak miktar bazında büyümeler zayıf seyrediyor.

PwC’nin 26. Küresel CEO Araştırması’na göre CEO’ların yüzde 73’ü, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağını düşünüyor. Türkiye’deki CEO’larda bu oran yüzde 77’ye ulaşıyor. Bu karamsar görünüm, 12 yıl önce bu soru ilk defa sorulduğundan beri CEO’ların küresel ekonomik büyüme konusunda sahip oldukları en kötümser bakış açısını gösteriyor. Türkiye özelinde ise yılın ilk yarısındaki seçim, beklentileri olumsuz etkiliyor. Pek çok sektörde büyüme veya hareket için ikinci yarı işaret ediliyor. Kayıp yıl olarak görülen 2023’te CEO’ların hedefi, mevcudu korumak ve büyüme yaratacak fırsat alanlarını tespit etmek olarak öne çıkıyor. Makineden alüminyuma, mobilyadan hazır giyime kadar pek çok sektörde büyümenin nereden geleceği merak ediliyor. Bu merakta küresel piyasalardaki bulutlu görünüm ve içeride yaşanan seçim havası etkili oluyor. Yaptığımız araştırma ise eskiden yurt dışı ağırlıklı büyüyen pek çok sektörde büyümenin itici gücünün iç pazar olacağını gösteriyor. Yeni fırsat alanlarının başında ise katma değeri yüksek, enerji verimli, çevreci, marka ve tasarımı başarılı ürünler bulunuyor.

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