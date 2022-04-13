ABD ekonomisinde beklentiler aşıldı: Enflasyon 41 yılın zirvesinde, bütçe 193 milyar dolar açık verdi

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı. TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,8 artmıştı.

Benzin fiyatındaki artış enflasyonu körükledi

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 8,5 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentileri TÜFE'nin martta yıllık bazda yüzde 8,4 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, şubatta yıllık bazda yüzde 7,9 seviyesindeydi. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Enerji endeksi altındaki benzin fiyatları martta aylık yüzde 18,3, yıllık yüzde 48 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,8 artış kaydetti. Barınma endeksi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5 arttı.

Çekirdek enflasyon beklenenden az arttı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,6 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artmıştı. Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ham petrol fiyatlarını artırması nedeniyle enflasyonun mart ayında hızlandığını belirtti.

ABD bütçesi 193 milyar dolarlık açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. ABD federal hükümetinin bütçe açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 71 azalarak 193 milyar dolar oldu. 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının mart ayında federal hükümetin bütçe açığı 193 milyar dolar olarak hesaplandı. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 660 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı martta geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 71'lik azalış gösterdi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin martta 191 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Hükümetin gelirleri, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 artarak 315 milyar dolara yükselirken, harcamaları yaklaşık yüzde 45 azalarak 508 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2022 mali yılının altıncı ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı 668 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mali yılın ilk altı ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 18 azalarak 2,8 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 25 artışla 2,1 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.