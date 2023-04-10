ABD’de büyük bir başarı hikayesi yazan Hamdi Ulukaya: Chobani’yi anti-CEO kurallarıyla kurdum

Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ‘Chobani’yi daha en başından anti-CEO kurallarını izleyerek kurdum. İnsanı kârın önüne koyan işletmeler yaşamları değiştirebilirler’ diyor.

10.04.2023 17:03:480
Paylaş Tweet Paylaş
ABD’de büyük bir başarı hikayesi yazan Hamdi Ulukaya: Chobani’yi anti-CEO kurallarıyla kurdum

Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ile içinde bulunduğumuz dönemde iş dünyasının sorumluluklarını ve bu noktada yaşanması gereken dönüşümü konuştuk. Duygusal liderliğin çok önemli olduğunu söyleyen Hamdi Ulukaya; 'İnsanlarla gerçek bir ilişkide olmalı ve bunu devam ettirmeyiz. Bunun en önemli noktasıysa güven. CEO’lar olarak daha fazlasına sahip olmamıza gerek yok. Ancak insanlık için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bir haksızlık gördüğümüzde sesimizi çıkarmalıyız. Sorunları çözmek için araçlarımız ve kaynaklarımız olduğunda, bunları kullanmalıyız' diyor.

Capital Mart 2023 sayısından

Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ‘Chobani’yi daha en başından anti-CEO kurallarını izleyerek kurdum. İnsanı kârın önüne koyan işletmeler yaşamları değiştirebilirler’ diyor. Hamdi Ulukaya ile içinde bulunduğumuz dönemde iş dünyasının sorumluluklarını ve bu noktada yaşanması gereken dönüşümü konuştuk... 

RÖPORTAJIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ





Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş stresini atmanın en iyi yolu: Balıkların peşindeki CEO'lar

İş stresini atmanın en iyi yolu: Balıkların peşindeki CEO'lar

Saç ekiminde 3 boyutlu teknoloji

Saç ekiminde 3 boyutlu teknoloji

BN Hotel Thermal & Wellness'ten yeni GES yatırımı

BN Hotel Thermal & Wellness'ten yeni GES yatırımı

Hakan Ateş’in çok yönlü hayatı

Hakan Ateş’in çok yönlü hayatı

Dünyanın 7. Napolitan Pizza Okulu İstanbul’da açıldı

Dünyanın 7. Napolitan Pizza Okulu İstanbul’da açıldı

Refik Anadol’dan yapay zekâ festivali

Refik Anadol’dan yapay zekâ festivali

Yorum Yaz