ABD’de büyük bir başarı hikayesi yazan Hamdi Ulukaya: Chobani’yi anti-CEO kurallarıyla kurdum

Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ile içinde bulunduğumuz dönemde iş dünyasının sorumluluklarını ve bu noktada yaşanması gereken dönüşümü konuştuk. Duygusal liderliğin çok önemli olduğunu söyleyen Hamdi Ulukaya; 'İnsanlarla gerçek bir ilişkide olmalı ve bunu devam ettirmeyiz. Bunun en önemli noktasıysa güven. CEO’lar olarak daha fazlasına sahip olmamıza gerek yok. Ancak insanlık için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bir haksızlık gördüğümüzde sesimizi çıkarmalıyız. Sorunları çözmek için araçlarımız ve kaynaklarımız olduğunda, bunları kullanmalıyız' diyor.

Capital Mart 2023 sayısından

Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ‘Chobani’yi daha en başından anti-CEO kurallarını izleyerek kurdum. İnsanı kârın önüne koyan işletmeler yaşamları değiştirebilirler’ diyor. Hamdi Ulukaya ile içinde bulunduğumuz dönemde iş dünyasının sorumluluklarını ve bu noktada yaşanması gereken dönüşümü konuştuk...

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