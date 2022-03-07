ABD'den Çin'e: Yurtdışındaki en güçlü 50 Türk yönetici

Artık “etkili liderlik” hiç olmadığı kadar önemli...

Global şirketler de kriz anında akıllı adımlara imza atacak, rekabeti doğru yönetecek yönetici arayışına girmiş durumda.

Tüm bu zor koşulların ışığında globalde Türk yöneticilere olan ilgi de artmış görünüyor.

Onur Genç, Hafize Gaye Erkan, Elçin Barker Ergun, Serpil Timuray, Pınar Abay, Sinan Atlığ, Ömer Dormen, Elvan Önal gibi isimler, İspanya’dan Amerika’ya, İtalya’dan Çin’e kadar oldukça hareketli coğrafyaları yönetiyor.

Peki riskler neler? Tedarik zincirindeki bazı ara halkalar devre dışı kalıyor. Tüm dünyada artan enerji fiyatları ek yük oluşturuyor. Dünyada hammadde konusunda bulunabilirlik ve stok yönetimi önemli hale geldi. Yaşanan bu durum, dünya çapında maliyet artışlarına neden oluyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi ve buna paralel kısa dönemli fiyat artış hareketleriyle tüm dünyada enflasyon beklentilerinin bozulabileceğini belirtiyor.

İşte bu ortamda yurt dışında görev alan Türk yöneticiler, dünya arenasında daha da değerli hale gelmiş durumda.

Capital, “Global 50 Türk Yönetici” araştırması ile globalde devleşen liderlerin zor ajandalarını araştırdı:

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