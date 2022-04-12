Abramovich’in hedefinde hangi takım var?

Roman Abramovich henüz ünlü İngiliz kulübü Chelsea’yi satmadı. Ancak İspanyol iş insanı Miguel Zorio’ya göre Rus oligark şimdiden İspanya’da bir kulüp satın almaya çalışıyor. Zorio, kendisinin ve Abramovich’in Valencia’yı satın almak için teklif verdiğini öne sürdü.

Yeni bir kulüp almak istediği yönünde sık sık haberler çıkan Roman Abramovich’le ilgili bu kez yeni bir iddia var. Abramovich Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Chelsea’yi satışa çıkardı ancak hemen ardından kendisine yönelik yaptırım kararları açıklandı. Chelsea’nin satışında dört aday 14 Nisan’a kadar final tekliflerini sunacak.

Valencia’nın eski başkan yardımcısı Miguel Zorio ise Abramovich’in bu kez İspanya’da kulüp almaya çalıştığını iddia etti. Zorio, Valencia’yı satın alma girişiminde bulunuyor ancak kulübün şu anki sahibi Peter Lim tarafından Abramovich’in de bir teklifte bulunduğu konusunda bilgilendirildiğini iddia ediyor. Zorio, “Son zamanlarda, uluslararası medyaya iki satın alma teklifi olduğunu sızdırdı, benimki ve Chelsea’nin Rus oligarkınınki” diyor.

Avrupa’da kendisine uygulanan yaptırımlar göz önüne alındığında, Abramovich’in Valencia’yı satın alma girişimini nasıl sürdüreceği belirsiz.

Espri ciddiye alınınca Göztepe söylentisi çıkmıştı

Geçen hafta, Abramovich’in Göztepe satın almaya çalıştığına dair söylentiler çıkmıştı. Ancak çok konuşulan bu söylentilerin İngiliz gazeteci Thom Gibbs’in esprili bir yorumu ve “Roman Abramovich jetini ve yatını Türkiye’ye taşıyor – sıradaki Chelsea V.2.0 olabilir” başlıklı yazıdaki Chelsea ile Göztepe arasında paralellikler kurduğu bir şakadan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Zaten Göztepe kulübü de basına yansıyan haberlerin ardından iddiayı yalanlamıştı.

Valencia son dönemde çöküşe geçen kulüplerden. Son 18 ayda çok sayıda yıldız oyuncunun satıldığı kulüp La Liga’da orta sıradaki bir kulüp haline geldi.